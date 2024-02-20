20 февраля 2024, 07:16

Глава Республики Сербской прибыл в Казань

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Президент Республики Сербской (часть государства Босния и Герцеговина) Милорад Додик нанес рабочий визит в Казань. Об этом сообщил канал ATVBL.

Отмечается, что в аэропорту гостя встретили девушки в национальных костюмах с хлебом и солью и руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану Айрат Шафигуллин. Программа визита не разглашается.

Перед этим, с 17 по 19 февраля, Додик был в Белоруссии, где провел переговоры с лидером страны Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником, побывал в Национальной академии наук, Минском научно-практическом центре хирургии и трансплантологии и на промышленных предприятиях. Президент Республики Сербской обсудил с Лукашенко двустороннее партнерство в различных сферах. В частности стало известно, что страна собирается закупить в Белоруссии сельхозтехнику и электробусы.

В декабре Милорад Додик в одном из интервью заявил, что США постоянно предпринимают усилия по отдалению Европы от России. По его мнению, этот союз был бы опасен для Соединенных Штатов.

Казань Александр Лукашенко Россия Переговоры
20 февраля 2024, 07:45
Полянский назвал ударом по репутации США каждое их вето в СБ ООН
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США могут в четвертый раз заблокировать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что следующее голосование по представленному Алжиром документу по палестинскому анклаву пройдет 20 февраля.

«Двадцатого февраля в 10.00 (18.00 по московскому времени) в СБ ООН состоится голосование по представленному Алжиром проекту резолюции СБ с требованием немедленно прекратить огонь в Газе», - отметил Полянский.

По его словам, проект не устраивает США, и они уже дали понять, что применят право вето». Первый зампостпреда России при ООН предупредил, что блокировкой резолюции американская сторона наносит удар по своей репутации в мире, особенно на Ближнем Востоке.

«Это будет уже четвертое вето американцев с момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года», - заключил Полянский.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию, которой обязал Израиль и палестинское движение ХАМАС обеспечить доставку гумпомощи в сектор Газа. США не позволили добавить в документ пункт о прекращении огня.

США Россия ООН Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
20 февраля 2024, 07:23
Британский политик предложил отозвать посла России
Unsplash
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Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд посоветовал выслать посла России Андрея Келина из страны, не разрывая при этом все контакты. С таким обращением он выступил перед палатой общин британского парламента, сообщила «Газета.ru».

Отозвать российского посла британский депутат предложил в связи со смертью Алексея Навального.

«Возможно, настал момент для отзыва российского посла, сохраняя при этом открытые дипломатические каналы, которые остаются важными», - указал Эллвуд.

Заместитель министра иностранных дел королевства Лео Докерти не стал комментировать слова депутата. При ответе на другой вопрос он рассказал, что Великобритании необходимо поддерживать с Россией дипломатические связи, и это имеет «непосредственное значение».

Ранее британский МИД заявил о рассмотрении введения индивидуальных санкций после смерти Навального. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон отметил, что Британия не будет объявлять об ограничениях заранее.

Великобритания Депутаты Россия Алексей Навальный
20 февраля 2024, 02:45
Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль
РИА «Новости»
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Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подарок приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен. По словам последней, этот презент стал «свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».

Марку и модель автомобиля агентство не указало, но в сентябре 2023 года российский лидер продемонстрировал Ким Чен Ыну лимузин Aurus во время встречи на космодроме Восточный. Путин также рассказал коллеге о характеристиках машины.

Ранее сообщалось, что Россия и Северная Корея согласовывают сроки визита президента Владимира Путина в КНДР. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в Россию министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.

Северная Корея КНДР Машины Владимир Путин
20 февраля 2024, 02:25
Путин присвоил звание генерала следователю, который вел дело об убийстве Политковской
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Владимиру Шараеву. Указ об этом опубликовали на сайте правовой информации.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации <…> Шараеву Владимиру Олеговичу», - сказано в документе.

По данным РБК , он вел дело об убийстве журналистов Анны Политковской и Пола Хлебникова.

Ранее Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Представители этой профессии традиционно получают «Золотую Звезду» Героя России за свой первый полет в космическое пространство. Помимо этого, мужчине присвоили звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Также звание Героя России присвоили космонавту-испытателю Денису Матвееву. Его удостоили такого статуса за мужество и героизм, проявленные во время космического полета на МКС.

Россия Владимир Путин Следственный комитет России

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