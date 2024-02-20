Глава Республики Сербской прибыл в Казань

Отмечается, что в аэропорту гостя встретили девушки в национальных костюмах с хлебом и солью и руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану Айрат Шафигуллин. Программа визита не разглашается.

Перед этим, с 17 по 19 февраля, Додик был в Белоруссии, где провел переговоры с лидером страны Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником, побывал в Национальной академии наук, Минском научно-практическом центре хирургии и трансплантологии и на промышленных предприятиях. Президент Республики Сербской обсудил с Лукашенко двустороннее партнерство в различных сферах. В частности стало известно, что страна собирается закупить в Белоруссии сельхозтехнику и электробусы.

В декабре Милорад Додик в одном из интервью заявил, что США постоянно предпринимают усилия по отдалению Европы от России. По его мнению, этот союз был бы опасен для Соединенных Штатов.