31 мая 2024, 18:20

Глава Приморья попал под санкции ЕС за сотрудничество с КНДР

РИА «Новости»
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Евросоюз ввел санкции против губернатора Приморья Олега Кожемяко за содействие развитию военного партнерства России с Северной Кореей. Соответствующий документ появился в официальном журнале ЕС.

Отмечается, что Кожемяко «играл ключевую роль» в организации визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года, а также подарил ему военную форму и оружие, которые в итоге ввезли в Северную Корею «для изучения путем обратной инженерии». ЕС усмотрел в этом нарушение санкций ООН на поставки оружия.

Ограничения в отношении главы Приморья ввели в рамках санкционного режима против КНДР. Они вступят в силу уже 31 мая.

Кроме того, под санкции попал один крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока - «Восточная Стивидорная компания», якобы поставлявшая в Россию боеприпасы из КНДР.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне с Россией и находится уже на втором из трех этапов этой подготовки.

Приморье Санкции Россия КНДР
31 мая 2024, 17:44
Фонд Клуни предложил отрыть «охоту» на российских журналистов
Freepik
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Российских журналистов следует арестовывать в Европе. Об этом в интервью радиостанции «Голос Америки»* заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат.

* СМИ, выполняющее функцию иноагента.

Она объявила, что фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских репортеров. По ее словам, против журналистов будут возбуждать уголовные дела.

«То есть в любой европейской стране, по идее, они (журналисты. - прим. ред.) могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело», - добавила Нейстат.

Она также призвала выписывать именно закрытые ордера, чтобы репортеры не знали о том, что их могут арестовать на территории европейских государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что в Европе практически перестало работать международное право.

Европа Аресты
31 мая 2024, 17:14
Стычки митингующих с полицией произошли у здания МИД Армении
Global Look Press
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Столкновения протестующих с полицией начались в Ереване возле здания Министерства иностранных дел Армении, сообщил корреспондент РИА «Новости». Правоохранители задержали 26 человек.

Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты, требовал от МИД высказаться по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана. Демонстранты хотели встречи с дипломатами.

«По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 26 человек», - сообщили в пресс-службе МВД Армении.

Акции против правительства Никола Пашиняна и делимитации азербайджанской границы возобновились в Ереване в начале мая. Митингующие призвали выдвинуть на пост премьера Галстаняна.

Ранее в Армении приостановили вещание Первого российского канала. Компания якобы задолжала теле- и радиовещательной сети страны деньги за 2,5 месяца.

Армения Протесты Полиция
31 мая 2024, 15:56
«Крутой и непосредственный». Маск — о российском математике Перельмане
Global Look Press
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Российский математик Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, «крутой в бесконечной степени». Таким мнением в социальной сети Х поделился американский предприниматель Илон Маск.

В Сети появился пост о том, что в 2006 году Перельман отказался принять Филдсовскую премию за свои достижения в науке.

«Крутой и непосредственный в бесконечной степени», - написал Маск.

Российский математик смог доказать гипотезу, сформулированную французским ученым Анри Пуанкаре. Она оставалась неразрешенной в течение более чем 50 лет. Сейчас это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия.

Правительство России 5 мая учредило День математика. Праздник будут отмечать 1 декабря.

Ученые Россия Илон Маск Наука
31 мая 2024, 15:38
Неизвестный с ножом напал на критикующего ислам политика в Германии
Unsplash
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Неизвестный мужчина набросился с ножом на немецкого консервативного политика Михаэля Штюрценбергера. Об этом сообщила газета Bild.

Злоумышленник пырнул ножом политика, после чего преступника застрелила полиция. Очевидцы засняли жестокое нападение на видео. На кадрах видно, что на мужчину набросился молодой человек в очках и с пышной бородой. По информации газеты, Штюрценбергер часто критиковал ислам.

Представитель гражданского движения Pax Europa Стефани Кизина назвала происшествие терактом и рассказала, что в тот день планировалось провести митинг. Штюрценбергер подготовил для этого мероприятия доклад.

Ранее в Словакии произошло покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. В городе Гандлове в него выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Несмотря на тяжелые ранения, политик выжил.

Германия Митинги Полиция Ислам

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