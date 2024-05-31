Глава Приморья попал под санкции ЕС за сотрудничество с КНДР

Отмечается, что Кожемяко «играл ключевую роль» в организации визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года, а также подарил ему военную форму и оружие, которые в итоге ввезли в Северную Корею «для изучения путем обратной инженерии». ЕС усмотрел в этом нарушение санкций ООН на поставки оружия.

Ограничения в отношении главы Приморья ввели в рамках санкционного режима против КНДР. Они вступят в силу уже 31 мая.

Кроме того, под санкции попал один крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока - «Восточная Стивидорная компания», якобы поставлявшая в Россию боеприпасы из КНДР.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне с Россией и находится уже на втором из трех этапов этой подготовки.