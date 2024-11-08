08 ноября 2024, 08:05

Глава Приднестровья сообщил о готовности к диалогу с властями Молдавии

РИА «Новости»
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Приднестровье готово к диалогу с молдавскими властями после прошедших в республике президентских выборов. Об этом сообщил РИА «Новости» глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Он отметил, что ранее неоднократно присылал официальные письма в адрес президента Молдовы. Красносельский предлагал организовать встречи и на высшем политическом уровне обсудить отношения стран.

«После выборов в соседнем государстве моя позиция не изменилась: я открыт к диалогу и контактам с руководством Республики Молдова», - подчеркнул он.

В воскресенье, 3 ноября, в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент республики Майя Санду, набрав 55,33% голосов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала победу Санду с репрессиями. По ее словам, итоги второго тура выборов в Молдавии говорят о глубоком расколе в обществе.

Молдавия Приднестровье Выборы президента Молдавии
08 ноября 2024, 07:55
Губернатор Калифорнии готов бороться с «незаконными действиями» Трампа
РИА «Новости»
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о готовности штата к борьбе с «незаконными действиями» администрации одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

Представитель Демократической партии уточнил, что для защиты от таких действий он уже созвал специальную сессию.

«Мы в Калифорнии готовы бороться. Я созвал чрезвычайную сессию, чтобы защитить штат от всех незаконных действий новой администрации Трампа и укрепить наши правовые ресурсы», - сообщил он.

Ньюсом добавил, что Калифорния откажется отступать и позволять нападать на ее законы и ценности.

«Будь это действия в области климатической повестки, свобода принятия решений в отношении деторождения или основные гражданские права», - заключил губернатор штата.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что выпил водки в честь победы Трампа на выборах.

США Дональд Трамп Калифорния Выборы президента США
08 ноября 2024, 07:41
Орбан выпил водки в честь победы Трампа
РИА «Новости»
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Премьер Венгрии Виктор Орбан выпил водки в честь победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

На саммите Организации тюркских государств Орбан ранее обещал выпить шампанского в случае победы Трампа.

«В честь этой фантастической победы я выпил в Бишкеке водки», - сказал он.

Трамп выиграл выборы, которые состоялись 5 ноября в США. Он стал первым политиком в США с XIX века, кому после четырехлетнего перерыва удалось вернуться в Белый дом.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение, а текущий президент страны Джо Байден провел телефонный разговор с Трампом и поздравил его с победой. Предположительно, инаугурация Трампа состоится 20 января.

Дональд Трамп Выборы президента США Виктор Орбан
08 ноября 2024, 05:53
Путин на «Валдае» послал сигнал США
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в своей речи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» послал сигнал США о возможности контактов. Об этом заявил ТАСС президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова академик РАН Александр Дынкин.

По его словам, российский лидер в своем выступлении послал сигнал прежде всего США, отметив, что он открыт к взаимодействию. Путин даже поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах.

«Это основной сигнал мира. Но он (Путин - прим. ред.) подтвердил наши позиции по поводу отношений с Китаем, с Индией, позиции по ближневосточному кризису», - подчеркнул академик.

В своем выступлении глава государства осветил многие мировые вопросы. По словам Дынкина, он не уверен, что какой-нибудь другой лидер сумел бы так широко представить «палитру международной жизни».

На «Валдае» Путин также заявил, что сейчас разворачивается серьезная и непримиримая борьба за формирование нового мироустройства, так как прежнее безвозвратно уходит, сообщили «Известия».

Ранее в США назвали условие для сделки с Россией по Украине, подчеркнув, что Трампу придется сделать первый шаг и предложить Путину переговоры.

США Ученые Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
08 ноября 2024, 03:34
Песков назвал официальным поздравление Трампа с избранием от Путина
Публичное достояние
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Поздравление президента России Владимира Путина американского политика Дональда Трампа с победой на выборах в США можно считать официальным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Все, что говорит президент, - это официально», - сказал представитель Кремля.

Во время участия в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Он назвал заявления политика заслуживающими внимания за стремление завершить украинский кризис и восстановить отношения с Россией.

В рамках заседания Путин напомнил, что Россия не портила отношения с Соединенными Штатами и не вводила ограничений, писали «Известия». Глава государства указал, что Москва всегда открыта для восстановления отношений с Вашингтоном , однако инициативу должны первыми проявить американцы.

Трамп, в свою очередь, также допустил, что разговор с Путиным состоится после победы на выборах президента США. Он добавил, что пока не общался с российским лидером.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия Владимир Путин Выборы президента США

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