Глава Приднестровья сообщил о готовности к диалогу с властями Молдавии

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Он отметил, что ранее неоднократно присылал официальные письма в адрес президента Молдовы. Красносельский предлагал организовать встречи и на высшем политическом уровне обсудить отношения стран.

«После выборов в соседнем государстве моя позиция не изменилась: я открыт к диалогу и контактам с руководством Республики Молдова», - подчеркнул он.

В воскресенье, 3 ноября, в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент республики Майя Санду, набрав 55,33% голосов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала победу Санду с репрессиями. По ее словам, итоги второго тура выборов в Молдавии говорят о глубоком расколе в обществе.