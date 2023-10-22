Глава Пентагона заявил о готовности США мгновенно вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке
Соединенные Штаты примут «соответствующие меры» в том случае, если кто-то попытается расширить конфликт на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу АВС.
Он подчеркнул, что США сохраняют за собой право на самозащиту и не будут колебаться в случае эскалации.
«Если какая-либо группировка или страна планирует расширить этот конфликт и воспользоваться той неблагоприятной ситуацией, которую мы наблюдаем, то мой вам совет - не стоит», - подчеркнул Остин.
До этого глава Пентагона поручил развернуть на Ближнем Востоке батарею систем противоракетной обороны THAAD и дополнительные зенитные комплексы Patriot. Эти меры необходимы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, отметил Остин.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что решения президента США Джо Байдена по ситуации с Израилем и ХАМАС приведут к Армагеддону. Соединенные Штаты могут принять участие в конфликте, если ливанская «Хезболла» нападет на Израиль.