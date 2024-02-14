14 февраля 2024, 07:48

Глава Пентагона выписали из больницы

РИА «Новости»
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Глава американского Минобороны Ллойд Остин выписался из больницы днем во вторник и вернулся к выполнению служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«Остина 13 февраля выписали из клиники имени Уолтера Рида. Он успешно восстанавливается и уже вернулся к своим обязанностям. Об этом проинформировали Белый дом, конгресс, председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил и его заместителя», - заявили в ведомстве.

В Пентагоне уточнили, что госпитализация Остина оказалась связана с мочевым пузырем, она никак не повлияет на борьбу военного чиновника с раком.

«Министра выписали на домашнее лечение, его состояние улучшилось. Он на пути к полному выздоровлению», - добавили в пресс-службе.

Остин в конце декабря перенес операцию по лечению раку простаты. Политолог Евгений Михайлов заявлял «360», что госпитализация главы Пентагона стала большим ударом для американских властей.

США Пентагон
14 февраля 2024, 07:52
Россия перестала платить ежегодные взносы в Арктический совет
РИА «Новости»
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Россия временно прекратила ежегодные взносы в Арктический совет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел.

«На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена - до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», - подчеркнули в дипведомстве.

В министерстве уточнили, что речь идет о реализации общих проектов, в том числе по сохранению тонкой экосистемы Заполярья, проведении полярных исследований, гуманитарных связях, улучшении качества жизни и народов Крайнего Севера.

Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, РФ может выйти из Арктического совета, если тот будет перерастать в недружественное сообщество. Об этом также говорил посол по особым поручениям дипведомства Николай Корчунов. Он подчеркивал, что Россия может покинуть Арктический совет , если его работа не будет отвечать интересам страны.

Россия Арктика МИД РФ
14 февраля 2024, 06:53
Поставки зараженных роз в Россию стали систематическими — Россельхознадзор
Unsplash
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При поставке роз из Эквадора и Нидерландов обнаружили многочисленные нарушения фитосанитарных требований. Во избежание заражения Россельхознадзор потребовал от Евросоюза усилить контроль за отгружаемой продукцией, сообщила пресс-служба ведомства.

«За первые месяцы текущего года обнаружения карантинных объектов в эквадорских и нидерландских розах, сертифицированных государственными ведомствами европейских государств, приняли системный характер», - заявили специалисты.

Через Евросоюз, по данным Россельхознадзора, в Россию привезли 41% эквадорских и нидерландских роз. Более чем в сотне случаев выявили нарушения российских и международных фитосанитарных требований. Ведомство обратилось в компетентные органы европейских стран с просьбой усилить контроль над поставками.

Зараженные розы опасны распространением вирусов на другие культуры, например, перцы, салаты и томаты. Пресс-служба ведомства привела в качестве примера последствия томатного трипса. Если он пойдет по теплицам, российские производители за год потеряют до 11,8 миллиарда рублей.

Перед Днем святого Валентина цветы в России подорожают. Флорист Дарья Старостина допустила рост цен на 30-50%.

Евросоюз Бизнес Цветы
14 февраля 2024, 06:38
Американская делегация приедет в Тайвань
Unsplash
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Делегация из семи человек — представителей конгресса США приедет в Тайвань. Американцы встретятся с победившим на выборах главы администрации Лаем Цинде, сообщил источник The Financial Times.

Делегация из семи человек - представителей конгресса США приедет в Тайвань. Американцы встретятся с победившим на выборах главы администрации Лаем Цинде, сообщил источник The Financial Times.

Председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей Майк Галлагер возглавит команду из семи американских законодателей. Они прибудут на остров во второй половине февраля.

«Главный ястреб Палаты представителей США планирует визит на Тайвань на следующей неделе. <…> Республиканец прибудет в Тайвань 21 февраля», - заявил автор статьи.

Поездку планировали заранее, Майк Галлагер анонсировал ее в январе. Он приезжал на Тайвань год назад, встречался с экс-главой администрации острова Цаем Инвэнь, руководителем оборонного ведомства Цю Гочжэном и представителями разведслужбы. В программе нынешнего визита - встреча с Лаем Цинде.

В Тайвань планировали отправить экс-советника по нацбезопасности Стивена Хэдли и бывшего заместителя госсекретаря Джеймса Штейнберга. Бывший посол КНР в США Цуй Тянькай предупредил о подготовке прокси-войны с Китаем.

США Китай Тайвань
14 февраля 2024, 05:23
Байден заявил, что Трамп подбивает Путина напасть на страны НАТО
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в преклонении перед российским лидером Владимиром Путиным и подталкивании последнего к атаке на НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости».

Хозяин Белого дома прокомментировал заявление Трампа с обещанием оставить страны Альянса один на один с Россией в том случае, если американские союзники не увеличат свои взносы на оборону. По его словам, бывший глава государства «подал миру опасный, шокирующий и не соответствующий американскому духу сигнал». Байден подчеркнул, что он никогда так не поступит.

«Пока я нахожусь на президентском посту, если Путин нападет на союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории альянса», - заявил он.

На предвыборном митинге в штате Южная Каролина, который прошел 11 февраля, Трамп не только объяснил, почему не защитит страны НАТО в случае «нападения» России, но и добавил, что одобрит все ее действия.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что мировая ядерная война может начаться из-за серьезных проблем с памятью у Байдена.

США Дональд Трамп Россия Запад НАТО Владимир Путин Джо Байден

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