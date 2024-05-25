25 мая 2024, 08:42

Глава Пентагона вернулся к работе после успешной медпроцедуры

Википедия
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Глава Пентагона Ллойд Остин успешно перенес медицинскую процедуру в связи с заболеванием мочевого пузыря и вернулся к работе. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В ведомстве уточнили, что процедуру провели в военном госпитале под Вашингтоном, она заняла около двух с половиной часов. На время отсутствия Остина его полномочия приняла заместитель Кейтлин Хикс.

«Остин вернулся к исполнению обязанностей главы Пентагона. Никаких изменений в его рабочем графике не предвидится», - добавили в пресс-службе.

В конце 2023 года Остин перенес операцию в связи с раком простаты , после чего проходил лечение из-за скопления жидкости в брюшной полости и воспаления мочевыводящих путей.

США Пентагон
25 мая 2024, 07:14
Стала известна «ахиллесова пята» Финляндии и НАТО
Википедия
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Демилитаризированные Аландские острова рискуют превратиться в «ахиллесову пяту» для НАТО и Финляндии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Если вы владеете Аландскими островами, то сможете перекрыть морское сообщение с Финским и Ботническим заливом. Тогда у нас проблемы», - сказал бывший генерал-майор армии Финляндии Пекка Товери.

Авторы статьи объяснили, что протянувшийся через Балтийское море архипелаг официально принадлежит Финляндии, однако на Россию возложена обязанность обеспечивать отсутствие на нем военного присутствия.

«Россия постарается отстоять свои права в этом регионе после вступления Финляндии в НАТО. Но в районе находятся ключевые объекты энергетической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе подводные кабели интернета и электроснабжения», - добавили они.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо заявил о возможном открытии границы с Россией.

Финляндия Россия НАТО
25 мая 2024, 05:01
«Заголовки в СМИ выглядят иначе». Главу МИД ФРГ Бербок уличили во лжи о Путине
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок говорит о нежелании президента России Владимира Путина вести переговоры, хотя это совсем не так. Во лжи дипломата уличила немецкий политик Сара Вагенкнехт в своем видеоблоге.

«Нам говорят, что Путин не хочет вести переговоры <…> Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет», - заявила Вагенкнехт.

Политик показала статьи в немецких СМИ, в которых цитировались заявления Путина о готовности к мирным переговорам на основе стамбульских договоренностей и ситуации на земле. Вагенкнехт добавила, что прекратить конфликт можно только путем дипломатии, а не поставкой оружия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что переживает за состояние Бербок после слов последней о Путине. Дипломат заявила, что у немецкого министра проблемы либо с памятью , либо с логикой. Захарова напомнила, что Россия была готова к переговорам еще весной 2022 года, но Киев вышел их переговорного процесса.

Россия Переговоры
25 мая 2024, 04:43
В НАТО пригрозили применением пятой статьи устава при кибератаке
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс применит пятую статью устава НАТО о коллективной обороне, если возникнет угроза «серьезной» кибератаки на одну из стран блока. Об этом генсек организации Йенс Столтенберг заявил в интервью британскому журналу The Economist.

«Если они (кибератаки - прим. ред.) будут серьезными, <…> то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», - говорится в публикации.

Издание отметило, что Столтенберг предупредил об этом Россию.

Ранее генсек заявил, что натовские страны не будут сбивать российские ракеты над Украиной из систем противовоздушной обороны альянса, размещенных в Польше и Румынии. Он опасается, что в противном случае блок втянут в войну с Россией на европейском континенте.

Это не помешало ему призвать союзником по альянсу снять некоторые ограничения на применение ВСУ западного оружия для ударов по военным объектам на территории РФ.

До этого Столтенберг назвал бессмысленным восстановление Украины в случае поражения в конфликте.

Запад НАТО Хакеры
25 мая 2024, 01:26
Российская блогерша умерла после комы в Китае
Freepik
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Российский блогер Татьяна Димитриева, ставшая интернет-знаменитостью в китайских социальных сетях, умерла после 38 дней пребывания в коме. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Россиянка была известна в Китае как Nana. Прошлой весной она вышла замуж за гражданина КНР Ван Тао.

Вместе с супругом она снимала ролики, в том числе о своей жизни и хобби, публикуя их в местной соцсети Douyin. В апреле они отправились с друзьями на пикник, где Димитриева пила вино. После возвращения домой она взяла еще две бутылки пива.

«Позже она сказала, что у нее болит голова и проглотила несколько таблеток, которые привезла из России. Я нервничал, потому что не знал, что это за препарат», - рассказал ее муж.

Позже он выяснил, что это было обезболивающее. Совместный прием алкоголя и медикаментов в больших дозах стал причиной потери сознания у девушки. Димитриеву отвезли в больницу, где у нее случился сердечный приступ. Позже она впала в кому и провела 38 дней в реанимации, но врачи так и не смогли ее спасти.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров объяснил последствия приема наркотика , обнаруженного в крови погибшего голливудского актера Мэттью Перри.

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