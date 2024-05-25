Глава Пентагона вернулся к работе после успешной медпроцедуры

В ведомстве уточнили, что процедуру провели в военном госпитале под Вашингтоном, она заняла около двух с половиной часов. На время отсутствия Остина его полномочия приняла заместитель Кейтлин Хикс.

«Остин вернулся к исполнению обязанностей главы Пентагона. Никаких изменений в его рабочем графике не предвидится», - добавили в пресс-службе.

В конце 2023 года Остин перенес операцию в связи с раком простаты , после чего проходил лечение из-за скопления жидкости в брюшной полости и воспаления мочевыводящих путей.