29 января 2024, 18:36

Глава Пентагона вернулся к очной работе после лечения рака простаты

Global Look Press
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Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к очной работе в Пентагоне после госпитализации, вызванной осложнениями после лечения рака простаты. Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Сегодня, 29 января, Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне. После выписки из медицинского центра Уолтера Рида 15 января он выполнял свои трудовые обязанности из дома», - заявили в пресс-службе.

Остина доставили в больницу вечером 1 января, его полномочия временно исполняла заместитель Кэтлин Хикс.

На прошлой неделе Остин принял участие в видеоконференции перед группой помощи Украине впервые после операции. Журналисты отметили, что глава ведомства выглядел изможденным и немного похудел.

Конгресс США начал расследование дела о госпитализации Остина в связи с тем, что он не поставил в известность о своем состоянии парламент и Белый дом.

США Пентагон
29 января 2024, 18:03
США пообещали ответить на атаки на своих военных на Ближнем Востоке
Global Look Press
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США намерены ответить на атаки на своих военнослужащих на Ближнем Востоке. Об этом в эфире телеканала NBC сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Безусловно, мы ответим. Мы сделаем это тем способом и в то время, которое сами выберем», - сказал он.

При этом Кирби отказался уточнить, какие конкретно варианты рассматривают Соединенные Штаты в качестве своих ответных действий. По его словам, страна рассматривает ситуацию как очень серьезную, поэтому ответ будет последовательным.

«Я определенно не стану говорить о возможных вариантах действий раньше Верховного главнокомандующего. Но мы не хотим прямого конфликта с Ираном, нам не нужен масштабный очаг эскалации на Ближнем Востоке», - добавил представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что американскую военную базу в Иордании атаковал связанный с Ираном беспилотник. В результате удара погибли трое военных, еще 34 получили ранения. После этого иранские власти опровергли свою причастность к ситуации.

США Военные Ближний Восток
29 января 2024, 16:22
Торговый оборот между Россией и Белоруссией за 2023 год назвали рекордным
РИА «Новости»
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Объем торговли и оказания услуг между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года вышел на максимальные показатели за все время сотрудничества двух стран. Как сообщило БелТА, с таким заявлением на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Объем торговли и оказания услуг между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года вышел на максимальные показатели за все время сотрудничества двух стран. Как сообщило БелТА , с таким заявлением на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что выйти на рекордный показатель позволила реализация программ в рамках Союзного государства.

«Владимир Владимирович [Путин] за 10 месяцев называл цифру - больше 40 миллиардов долларов, но если взять в целом год - 54 миллиарда примерно будет. Это действительно исторический максимум», - заявил Лукашенко.

Глава республики отметил, что это предварительные данные, так как эффективность реализации программ пока еще не оценили.

В ходе выступления Лукашенко подчеркнул, что для достижения более высоких показателей взаимного товарооборота необходимо устранить ограничения на поставки товаров, транзита грузовых перевозок и ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок в обеих странах.

Он добавил, что эти проблемы обсуждаются уже давно, но к решению стороны так и не пришли.

Белоруссия Александр Лукашенко Торговля Россия Владимир Путин Союзное государство
29 января 2024, 16:19
Гарибашвили решил уйти с поста премьера Грузии
РИА «Новости»
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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил о своем решении покинуть пост. С таким заявлением он выступил на брифинге 29 января, сообщило РИА «Новости».

«Дорогие друзья, хочу сообщить, что сегодня я ухожу с поста премьер-министра», - сказал политик.

Грузия
29 января 2024, 16:13
Сотрудникам российского отдела ЦРУ запретили использовать Telegram
Global Look Press
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Специалистам отдела американского Центрального разведывательного управления, специализирующегося на России, запретили использовать настольные компьютеры для доступа к Telegram. О табу на мессенджер узнало агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, интерес аналитиков ЦРУ к Telegram связан с большим количеством публикаций военных блогеров из России.

Собеседники Bloomberg отметили, что сотрудникам указанного отдела разведуправления также запретили приносить на рабочее место личные устройства. Если специалисту вдруг надо воспользоваться Telegram, то ему нужно покинуть пределы комплекса ЦРУ, подчеркнул агентства.

Несколькими днями ранее Bloomberg сообщал, что администрация президента США Джо Байдена работает над указом об ограничении передачи данных, которые особо важны для нацбезопасности страны, отметил «Коммерсант».

США Telegram Россия

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