03 августа 2024, 11:10

Глава Пентагона отменил сделку с организаторами терактов 11 сентября

Global Look Press
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Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о расторжении досудебного соглашения с организаторами терактов 11 сентября, которого достигли за несколько дней до этого. Заявление об этом опубликовали на сайте оборонного ведомства.

«Ввиду важности этого решения ответственность за него должна лежать на мне», - подчеркнул Остин.

Ранее трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину , чтобы наказание в виде смертной казни им заменили пожизненным лишением свободы. С 2008 года они содержатся в тюрьме Гуантанамо.

В конце июля японский фотограф Кей Сугимото, в тот день находившийся в Нью-Йорке, опубликовал подробное видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра.

США Пентагон Япония
03 августа 2024, 11:13
Сотни ультраправых устроили беспорядки в Британии. Пострадали полицейские
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Трое полицейских пострадали во время беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии. Как сообщил телеканал SkyNews, правоохранителей доставили в больницу.

Беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок разгорелись после убийства детей в танцевальной студии. Протестующие скандировали лозунги против массовой миграции, подожгли автомобиль и центральное отделение полиции Сандерленда.

Между демонстрантами и силовиками произошли стычки: правые активисты забрасали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ.

«Восемь человек были арестованы, а трое полицейских доставлены в больницу», - писали авторы материала.

Нападение на танцевальную студию произошло в конце июля. Подросток, вооруженный ножом, нанес смертельные ранения трем девочкам, еще несколько человек пострадали. Соседи рассказали изданию BBC , что семья подозреваемого «переехала в Великобританию из Руанды».

После происшествия в центре Сандерленда собрались сотни человек. Они принесли к месту резни цветы, мягкие игрушки и воздушные шарики. Первые столкновения с полицией произошли у городской мечети.

Трое полицейских пострадали во время беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии. Как сообщил телеканал SkyNews , правоохранителей доставили в больницу.

Великобритания Беспорядки Полиция
03 августа 2024, 10:48
Американский военный вертолет сел на рисовое поле в Японии
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Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на рисовое поле в городе Эбина в японской префектуре Канагава. Об этом сообщил телеканал NHK.

Спустя два часа вертолет сумел снова подняться в небо. Причина произошедшего выясняется.

Накануне в Турции потерпел крушение пожарный вертолет Ми-8. Среди членов его экипажа были трое россиян, они получили травмы.

В июле в Якутии пропал вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту. Из-за непогоды и плохой видимости его поиски затянулись, и лишь спустя три дня удалось найти полностью разрушенное воздушное судно и четыре тела погибших.

США Вертолеты Япония
03 августа 2024, 10:05
Туареги заявили о гибели 84 бойцов «Вагнера» в Мали
РИА «Новости»
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В повстанческой группировке «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» туарегов заявили о гибели более 80 бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск. Информацию об этом опубликовал Bloomberg.

Авторы материала уточнили, что речь идет о 84 убитых вагнеровцах и 47 малийских солдатах. В Вооруженных силах Мали давать какие-либо комментарии по этому поводу отказались.

Днем ранее Le Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщила, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA проходили подготовку на Украине. А обучение работе с беспилотниками шло в малийской области Томбукту.

Еще один неназванный высокопоставленный член сепаратистского движения рассказал, что украинские спецслужбы передавали боевикам данные о «возможностях и методах работы „Вагнера“».

Мали
03 августа 2024, 10:01
Трамп анонсировал дебаты с Харрис 4 сентября
Global Look Press
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис 4 сентября на площадке в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он рассказал, что изначально дебаты планировались против Байдена, но, после того как тот вышел из предвыборной гонки, их пришлось отложить.

Модераторами встречи, по словам Трампа, будут Брет Байер и Марта Маккаллум. Правила будут идентичными тем, что были на дебатах против Байдена.

Ранее Трамп публично раскритиковал Харрис, назвав ее человеком с низким IQ.

Кроме того, он согласился сдать тест на когнитивные способности и пообещал отказаться от участия в президентских выборах, если провалит его.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис

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