12 февраля 2024, 02:59

Глава Пентагона опять попал в больницу

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Глава Пентагона Ллойд Остин снова попал в больницу. Врачи осмотрят его из-за проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», - рассказали в Минобороны США.

В Пентагоне добавили, что уведомили о произошедшем Белый дом, конгресс, главу комитета начальников штаба и заместителя Остина.

В декабре прошлого года у Остина нашли рак. В итоге ему сделали операцию, спустя время после процедуры глава ВС США впервые появился на публике , выступив на видеоконференции перед контактной группой помощи Украине. На экране мужчина выглядел похудевшим и изнеможенным.

США Пентагон Больницы Врачи
12 февраля 2024, 03:34
Женщина с ребенком открыла стрельбу в церкви Техаса
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Женщина открыла стрельбу в евангелистской церкви в городе Лейквуд штата Техас. Пострадал ребенок, он в критическом состоянии, сообщил журналистам начальник полиции округа Трой Финнер, его процитировало РИА «Новости».

«Женщина 30-35 лет днем в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок четырех-пяти лет», - сообщил Финнер.

В церкви женщина открыла стрельбу, в результате которой был ранен ребенок, сообщил начальник полиции. Также ранение в ногу получил 57-летний мужчина. Стрелявшую ликвидировали.

Ранее в Грузии мужчина начал стрельбу на рынке в городе Рустави рядом с Тбилиси. В результате происшествия погибли четыре человека, среди них родственник стрелка.

США Дети Стрельба Женщины Полиция
12 февраля 2024, 01:50
«И нам стоило бы». Американцев призвали взять пример с Путина
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин продемонстрировал полное превосходство над американским коллегой Джо Байденом во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об это заявил телеведущий Грег Гатфельд в ходе своего шоу на Fox News.

По его словам, глава России показал важность национальной идентичности.

«Старина Влад (Владимир Путин - прим. ред.) снова и снова гремит историческими фактами, <…> тогда как наш президент разваливается в режиме реального времени», - сказал он.

Ведущий выразил уверенность, что трудно найти более яркий контраст, чем между Путиным и Байденом. Гатфельд высмеял западных журналистов, которые говорили о якобы плохом состоянии здоровья российского лидера, скрывая печальное положение главы Штатов.

«Путин только и беспокоится, что о том, как важна национальная идентичность. <…> Стало очевидно, что и нам стоило бы», - сказал телеведущий.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что многие американцы после просмотра интервью осознали, что им два года врали о событиях на Украине. По ее словам, рассказ Путина Карлсону о тысячелетней истории Руси шокировал жителей США.

США Россия Интервью Владимир Путин Джо Байден
12 февраля 2024, 00:40
«Категорически неправда». Компания SpaceX не продавала терминалы Starlink России
Unsplash
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Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Бизнесмен написал об этом в соцсети X.

«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», - написал миллиардер.

Таким образом он отреагировал на новости о том, что SpaceX якобы продает российской стороне терминалы спутникового интернета. Маск подчеркнул, что это «категорически неправда».

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС России ранее уничтожили «Ланцетами» терминал Starlink ВСУ на Херсонском направлении. В ноябре российские бойцы с помощью средств радиоэлектронной борьбы начали глушить сигналы спутникового интернета Starlink, которым пользовались украинские боевики.

Британские журналисты ранее допустили, что Россия может уничтожить спутники компании SpaceX. Это объяснили тем, что аппараты Маска помогают ВСУ, хотя сам бизнесмен заявлял, что создавал их для просмотра Netflix, а не для нанесения беспилотных ударов.

Интернет SpaceX Россия Илон Маск
12 февраля 2024, 00:38
Стало известно, кто победил на выборах президента Финляндии
Unsplash
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Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии «Национальная коалиция» Александр Стубб набрал больше всего голосов во втором туре выборов президента. Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики, передало РИА «Новости».

За Стубба проголосовали 51,6% избирателей. Его оппонент Пекка Хаависто набрал 48,4% голосов и уже признал проигрыш.

Ранее Стубб был главой МИД и премьер-министром Финляндии. В 2020 году он сделал перерыв в карьере и перестал заниматься политической деятельностью.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил «360», что перед новым финским лидером встанет серьезный выбор: найти баланс в отношениях с Россией или продолжить их деградацию.

По его словам, тому человеку, который станет президентом Финляндии, не будет трудно нормализовать контакты с российской стороной. Для этого ему достаточно обратиться к истории отношений между странами.

Финляндия Выборы

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