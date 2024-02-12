Глава Пентагона опять попал в больницу

«Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», - рассказали в Минобороны США.

В Пентагоне добавили, что уведомили о произошедшем Белый дом, конгресс, главу комитета начальников штаба и заместителя Остина.

В декабре прошлого года у Остина нашли рак. В итоге ему сделали операцию, спустя время после процедуры глава ВС США впервые появился на публике , выступив на видеоконференции перед контактной группой помощи Украине. На экране мужчина выглядел похудевшим и изнеможенным.