Глава Палестины предложил провести выборы на всех территориях, включая Иерусалим

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«Мы готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях», - указал Аббас в ходе открытия внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

Палестинский лидер также призвал международное сообщество поддержать руководство страны для осуществления его деятельности в пределах государства, а также для восстановления сектора Газа.

Кроме того, Аббас выступил с требованием предоставить государству гарантии и график решения проблемы палестинских беженцев, которых Израиль изгнал с законных земель.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси призвал к немедленному снятию блокады с сектора Газа. Он также указал на важность разработки гуманитарного механизма для обеспечения непрерывного поступление помощи на территорию анклава.