18 декабря 2023, 10:01

Глава МВФ рассказала, чем грозят Украине задержки с финансированием

Global Look Press
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Задержки с финансированием ставят под угрозу восстановление экономики Украины. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью газете Financial Times.

По ее словам, Украина справится с дефицитом финансирования только пару месяцев. Задержки средств ставят под угрозу восстановление экономики республики.

«Экономическое возрождение Украины окажется под угрозой, если ей придется „приспосабливаться“ к отсутствию новой финансовой поддержки», - подчеркнула Георгиева.

Если в дальнейшем задержки финансирования продолжатся, то Украина может вернуться к дестабилизирующей политике. На страну обрушится еще большее давление в то время, как республика «сделала поворот к лучшим перспективам для экономики», сказала Георгиева.

По данным газеты, бюджет республики на следующий год учитывает дефицит на 41 миллиард долларов. Украина планирует закрыть эту дыру за счет помощи Запада.

Украина Экономика
18 декабря 2023, 10:02
Стали известны данные подсчета 91% голосов на выборах в парламент Сербии
Global Look Press
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Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича получила 47,21% голосов в ходе парламентских выборов, сообщил избирком страны после обработки 91% бюллетеней. Об этом написало РИА «Новости».

Уточняется, что на 7584 из 8273 участков второе место по числу голосов занимает оппозиционный блок «Сербия против насилия» прозападного толка. Он набрал 22,9% голосов. Третье место - за Социалистической партией Сербии (6,67%).

По словам президента Сербии Александра Вучича, выступавшего в избирательном штабе, коалиция получит абсолютное большинство в парламенте. После выборов сербский лидер ожидает продолжения движения республики к евроинтеграции, а также переговоры по косовскому вопросу.

Внеочередные выборы в Народную скупщину Республики Сербия (однопалатный парламент на 250 депутатских мест) состоялись накануне в 65 населенных пунктах и муниципалитетах страны, автономном крае Воеводина. В выборах участвовали 18 блоков и партий.

Сербия Александр Вучич Выборы
18 декабря 2023, 09:27
Конфликт в секторе Газа не достиг экватора, бои продлятся — ООН
Global Look Press
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Боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта продлятся много недель. Конфликт не достиг экватора, заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс в интервью The Financial Times.

«Война в секторе Газа еще не на полпути», - сказал он.

Мартин Гриффитс спрогнозировал «недели и недели» боевых действий. Он обвинил Израиль в нарушении международных норм и нанесении неизбирательных ударов. Замгенсека ООН заявил, что в этом конфликте процветает безнаказанность, в том числе за убийство сотрудников гуманитарных миссий. Он заявил о необходимости специального трибунала.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Против нее проголосовали 10 стран, в том числе Израиль и США, за - 153 государства. Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа больше не пригоден для жизни. По его информации, инфраструктуру разрушили даже в Рафахе на юге анклава.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 декабря 2023, 09:15
Авиаудар по лагерю беженцев в секторе Газа унес жизни более 100 человек
Unsplash
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При обстреле лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа 17 декабря погибли более 100 человек. Минздрав анклава сообщил об этом телеканалу Al-Jazeera.

Представитель министерства заявил, что в результате израильской бомбардировки Джабалии погибли более 100 человек, еще 20 получили ранения. Около 100 пострадавших могли остаться под завалами.

Сотрудник одной из гуманитарных организаций уточнил журналистам, что лагерь обстреливали с трех направлений - танками на суше, истребителями в небе и другими средствами с моря.

«Мы считаем, что число погибших под завалами велико, но из-за интенсивности израильского огня нет возможности разобрать завалы и извлечь их», - сказал он.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини объявил, что сектор Газа стал непригодным для жизни. По его словам, инфраструктуру уничтожили не только на севере анклава, но и на юге, куда эвакуировалась часть населения.

Конфликт Израиля и Палестины
18 декабря 2023, 09:05
ДТП с участием кортежа Байдена сочли непреднамеренным
РИА «Новости»
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Происшествие с автоколонной президента США Джо Байдена произошло без определенного умысла. Об этом сообщил представитель Секретной службы США Стив Копек, его заявление опубликовало РИА «Новости».

«Примерно в 20:09 по местному времени в Дэлавере автомобиль врезался в машину секретной службы, которая патрулировала маршрут следования кортежа президента. У участников происшествия не было преднамеренного интереса в ДТП», - отметил он.

Копек подчеркнул, что после происшествия кортеж Байдена продолжил свой путь без изменений в маршруте.

Ранее стало известно, что ЧП произошло в центре Уилмингтона, серебристый седан въехал в машину службы безопасности Байдена , которая перекрыла дорогу.

На прошлой неделе президент США попал в очередную комичную ситуацию, когда запутался в словах во время чтения заранее подготовленного текста с телесуфлера.

США Джо Байден

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