Глава МВФ оценила, сколько Украина продержится без помощи Запада

Георгиева отметила, что в отсутствие помощи союзников «экономическое возрождение» Украины окажется под угрозой. На фоне этого Киев может снова начать печатать деньги, а это приведет к гиперинфляции, отметила она.

По данным FT, бюджет Украины на 2024 год учитывает дефицит в размере $41 миллиарда. Предполагается, что эту дыру Киев покроет за счет помощи от Запада. В частности, украинские власти хотят получить от Евросоюза $18 миллиардов, $8,5 миллиарда - от США, $5,4 миллиарда - от МВФ. В Киеве надеются, что остальные средства им передаст Великобритания.

Неназванный источник издания заявил, что у Киева есть «некоторая гибкость» в вопросе финансов. Вероятно, страна переживет январь и февраль 2024 года благодаря средствам от МВФ и Всемирного банка. Но после Украине придется либо урезать расходы, либо использовать монетарное финансирование от Нацбанка, подытожил собеседник.

Ранее FT написала, что президент Украины Владимир Зеленский «умолял» США выделить помощь. Несмотря на призывы к Вашингтону, он не смог добиться поддержки.