Глава МВД Словакии сообщил, что Фицо все еще оперируют

«В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», - сообщил Шутай-Эшток журналистам.

Ранее ряд словацких СМИ сообщили , что операция прошла успешно и состояние премьера стабильно. Позже они уточнили информацию и отметили, что Фицо находится в критическом состоянии. Стрелявший ранил политика в живот, врачи пытаются остановить кровотечение в брюшной полости.