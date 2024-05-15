15 мая 2024, 21:31

Глава МВД Словакии сообщил, что Фицо все еще оперируют

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Раненый премьер-министр Словакии Роберт Фицо все еще на операционном столе, сообщил общественности глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его слова передало РИА «Новости». Состояние политика оценивают как критическое.

«В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», - сообщил Шутай-Эшток журналистам.

Ранее ряд словацких СМИ сообщили , что операция прошла успешно и состояние премьера стабильно. Позже они уточнили информацию и отметили, что Фицо находится в критическом состоянии. Стрелявший ранил политика в живот, врачи пытаются остановить кровотечение в брюшной полости.

Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 21:53
В Швейцарии неизвестный ранил ножом нескольких прохожих
РИА «Новости»
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В швейцарском городе Цофинген вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным полиции, злоумышленник ранил нескольких человек. Его задержали.

Ранее, пожилой мужчина из словацкого города Левице совершил покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо, выстрелив в него пять раз.

Политик получил огнестрельные ранения , его госпитализировали в краевой медицинские центр Банска Быстрица с кровотечением в брюшной полости. Фицо находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь. Нападавшего задержали. Им оказался бывший активист либеральной партии страны.

Преступления Полиция Швейцария
15 мая 2024, 21:09
Операция Фицо прошла успешно
РИА «Новости»
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в стабильном состоянии, операция прошла успешно. Об этом проинформировало словацкое издание Standard.

Стрелявший ранил премьера Словакии в живот, врачи проводили операцию на брюшной полости. Ранее СМИ сообщили, что медики не могут остановить кровотечение.

Фицо ранили днем 15 мая, когда он после мероприятия вышел к общественности. Стрелок прятался в толпе, он выстрелил в главу правительства три или четыре раза. Стрелявшим оказался 71-летний житель города Левице. Местные СМИ сообщили, что мужчина стрелял из короткоствольного ружья, которое было официально зарегистрировано.

Врачи Мужчины Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 20:35
Врачи пока не смогли остановить кровотечение у премьера Словакии
РИА «Новости»
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Врачи пока не могут остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у премьер-министра Словакии Роберта Фицо после ранения в живот. Об это сообщило словацкое издание Standard.

«У премьер-министра кровотечение в брюшной полости, которое врачи пока не знают, как остановить», - говорится в материале.

Фицо получил ранения в результате стрельбы, которую открыл 71-летний мужчина из города Левице. Стрелявший прятался в толпе и выстрелил в премьера три-четыре раза, ему не удалось скрыться.

Глава правительства Словакии получил огнестрельные ранения в живот и грудь. Премьера доставили в реанимационное отделение больницы в краевом центре Банска Быстрица.

Стрельба Больницы Врачи Мужчины Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 20:12
Послы ЕС договорились о запрете доступа к российским СМИ
РИА «Новости»
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Страны Евросоюза уже на следующей неделе планируют запретить вещание на территории стран нескольких СМИ, в том числе российских. Об этом сообщил РИА «Новости» европейский источник.

«Постпреды стран ЕС сегодня утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета (на уровне министров - прим. ред), которое пройдет на следующей неделе», - сообщил собеседник агентства.

Речь идет о таких изданиях, как «Российская газета», «Известия» и «РИА Новости». Предполагается, что запрет введут в рамках 14-го пакета санкций в отношении России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения вещания отечественных СМИ и работы журналистов. Иностранным корреспондентам придется прочувствовать все на себе.

Журналистика Запреты Россия Евросоюз

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