Глава МВД России поучаствует в саммите руководителей органов полиции стран ООН

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите глав органов полиции государств - членов ООН. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, он приехал в американский город 26 июня. Помимо участия в саммите, Колокольцев собирался провести переговоры с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. Кроме того, в плане был ряд двусторонних встреч с главами делегаций правоохранительных органов иностранных государств.

Глава МВД России уже сделал несколько громких заявлений в Нью-Йорке. На встрече с Лакруа он сообщил о попытках Запада исключить РФ из Интерпола и поднял тему проявления русофобских настроений в мире и политизации международных площадок. Владимир Колокольцев заверил, что страна придерживается практического подхода к взаимодействию с другими государствами в правоохранительной сфере.