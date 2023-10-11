Глава МВД Германии заявила о необходимости пресекать любую поддержку ХАМАС
Нужно помешать любой поддержке палестинского движения ХАМАС на территории Германии. Такое заявление сделала министр внутренних дел страны Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke.
«Мы используем все средства разведки и полиции, чтобы принять меры против сторонников ХАМАС», - сказала глава МВД.
Министр подчеркнула, что органы безопасности ФРГ должны работать на «предотвращение любой поддержки» этого движения. В том числе нельзя допустить сбора пожертвований для ХАМАС, а также проведения демонстраций в его поддержку.
Фезер призвала власти пользоваться всеми законными возможностями «для депортации преступников, принадлежащих к исламистской среде, если у них нет германского паспорта».
Пропалестинскую акцию запретили проводить в Берлине. Планировалось, что она пройдет у Бранденбургских ворот 11 октября.