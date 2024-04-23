Глава МВД Эстонии пригрозил закрытием православных монастырей

Полиция Молдавии проводит обыски у оппозиционеров. Об этом сообщила РИА «Новости» депутат парламента Марина Таубер.

«Есть информация про обыски у оппозиции, но пока подтвердить количество людей и все детали дать не могу, потому что мы только узнали», - сказала она.

Депутат отметила, что оппозиция общается с адвокатами и анализирует ситуацию. Масштабы обысков пока неизвестны, уточнила Таубер.

Как сообщил RT со ссылкой на источник, к некоторым представителям оппозиции силовики пришли домой. У них забрали деньги и телефоны. Накануне в аэропорту Кишинева задержали участников съезда «Победа» , которые вернулись из Москвы.

Депутат парламента Молдавии, представитель оппозиционной партии «Возрождение» Ирина Лозован рассказала «Известиям» , что одной женщине потребовалась помощь медиков. По ее словам, пограничники не объяснили точную причину задержки на пункте пропуска.