Глава МОК просил украинцев устраивать интернет-слежку за российскими спортсменами

Пранкеры побеседовали с главой МОК Томасом Бахом от имени африканского чиновника и выяснили, что у международной структуры есть специальная комиссия, которая мониторит интернет-ресурсы, СМИ и публичные высказывания спортсменов.

«Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», - признался Бах пранкерам.

Глава МОК также отметил, что спортивные санкции носят политический характер и не исключил, что ограничения могут коснуться спортсменов, поехавших на Игры Дружбы.

Ранее пранкеры поговорили с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой. Он рассказал, что организация сделает все возможное, чтобы не допустить спортсменов со всего мира в Россию.