Глава МОК просил украинцев устраивать интернет-слежку за российскими спортсменами
МОК обращался к украинцам с просьбой устраивать интернет-слежку за российскими спортсменами, чтобы не допустить их до Олимпиады якобы из-за патриотических высказываний. Об этом заявили пранкеры Лексус и Вован (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в своем Telegram-канале.
Пранкеры побеседовали с главой МОК Томасом Бахом от имени африканского чиновника и выяснили, что у международной структуры есть специальная комиссия, которая мониторит интернет-ресурсы, СМИ и публичные высказывания спортсменов.
«Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», - признался Бах пранкерам.
Глава МОК также отметил, что спортивные санкции носят политический характер и не исключил, что ограничения могут коснуться спортсменов, поехавших на Игры Дружбы.
Ранее пранкеры поговорили с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой. Он рассказал, что организация сделает все возможное, чтобы не допустить спортсменов со всего мира в Россию.