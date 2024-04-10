Глава МОК помолился «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы в России
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха, заставив его помолиться для срыва Всемирных игр Дружбы в России. Пранк показали в эфире Первого канала в рамках «Шоу Вована и Лексуса».
Столяров связался с Бахом под видом африканского политика, рассказав главе организации, что в его стране якобы отмечают праздник таких «святых».
«Это герои континента, и если вы повторите это (молитву - прим. ред.), то было бы здорово», - заявил он.
Бах согласился вместе с пранкером помолиться за принятие «правильного решения», под которым поднимал предотвращение проведения Игр дружбы в России, которые должны состояться с 15 по 29 сентября.
В программу состязания включены 33 вида спорта, а общий призовой фонд турнира составит 4,6 миллиарда рублей. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге.
Ранее пранкеры объяснили, почему не проводят розыгрыши российских политиков. По их словам, такие пранки приведут к внутренним конфликтам, станут причиной раздрая в обществе.