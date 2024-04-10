Глава МОК помолился «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы в России

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Столяров связался с Бахом под видом африканского политика, рассказав главе организации, что в его стране якобы отмечают праздник таких «святых».

«Это герои континента, и если вы повторите это (молитву - прим. ред.), то было бы здорово», - заявил он.

Бах согласился вместе с пранкером помолиться за принятие «правильного решения», под которым поднимал предотвращение проведения Игр дружбы в России, которые должны состояться с 15 по 29 сентября.

В программу состязания включены 33 вида спорта, а общий призовой фонд турнира составит 4,6 миллиарда рублей. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге.

Ранее пранкеры объяснили, почему не проводят розыгрыши российских политиков. По их словам, такие пранки приведут к внутренним конфликтам, станут причиной раздрая в обществе.