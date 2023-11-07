Глава Минобороны Украины предложил уволить Залужного

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«Только что получил информацию из достоверного источника, что министр обороны Украины Рустем Умеров подал петицию в заявку Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского об освобождении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», - написал он.

При этом советник офиса президента Украины Сергей Лещенко опроверг эту информацию, сообщило украинское издание Klymenko.time.

По его словам, заявление Арьева по поводу возможной отставки Залужного является «примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства».