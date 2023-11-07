07 ноября 2023, 17:39

Глава Минобороны Украины предложил уволить Залужного

Соцсети
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Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил лишить должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом депутат Верховной рады Владимир Арьев сообщил в Telegram-канале.

«Только что получил информацию из достоверного источника, что министр обороны Украины Рустем Умеров подал петицию в заявку Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского об освобождении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», - написал он.

При этом советник офиса президента Украины Сергей Лещенко опроверг эту информацию, сообщило украинское издание Klymenko.time.

По его словам, заявление Арьева по поводу возможной отставки Залужного является «примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства».

Украина
07 ноября 2023, 17:48
Белый дом попросил конгресс предоставить Украины почти 12 миллиардов долларов
РИА «Новости»
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Сотрудники администрации президента США Джо Байдена попросили конгресс выделить Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму 11,8 миллиарда долларов. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Письмо направили спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. Документ подписали глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и министр финансов США Джанет Йеллен.

Американское издание The Hill сообщало, что власти Украины опасаются остаться «за бортом» в вопросе финансовой помощи от США в свете эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

На прошлой неделе палата представителей проголосовала за выделение финансирования Израилю, но по Украине пока никакого решения нет.

Представитель Минобороны Украины полковник Геннадий Коваленко заявлял, что для ВСУ прекращение западной помощи обернется крайне тяжелыми последствиями.

США Украина
07 ноября 2023, 17:39
НАТО осудил Россию за выход из ДОВСЕ
Unsplash
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Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе подрывает евроатлантическую безопасность. С такой позицией выступили страны НАТО, их заявление опубликовали на сайте альянса.

«Выход России [из ДОВСЕ] является последним в ряде действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», - подчеркнули представители военного блока.

Страны НАТО указали, что собираются приостановить действие договора после выхода России. Это решение поддержали все государства, входящие в Североатлантический альянс.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что все союзники по НАТО и партнеры вне блока поддержали решение Соединенных Штатов приостановить выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря. Его слова привела пресс-служба Белого дома.

Как отметил Салливан, приостановление обязательств по ДОВСЕ укрепит сдерживание и обороноспособность НАТО за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения.

Процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября. В МИД РФ указали, что этот международный правовой документ окончательно ушел для страны в историю.

США Международные отношения Европа Россия Оружие НАТО
07 ноября 2023, 16:45
Глобальный Юг устал от агрессивной гегемонии Запада — Нарышкин
Unsplash
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Страны глобального Юга устали от гегемонии западных государств во главе с Соединенными Штатами. На это указал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на церемонии награждения лауреатов ежегодного конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала «Разведчик». Главу СВР процитировал ТАСС.

По словам Нарышкина, твердая позиция России, выступающей за формирование многополярного мироустройства, находит отклик в большинстве стран глобального Юга.

«[Эти страны] просто устали от агрессивной и лицемерной гегемонии группы тоталитарно-либеральных режимов Запада во главе с США», - отметил директор Службы внешней разведки.

Глава СВР назвал государства глобального Юга открытыми к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Нарышкин добавил, что в современных условиях повышается потребность в специалистах, способных прогнозировать события в той или иной точке земного шара, в том или ином регионе или в глобальном масштабе. Такие профессионалы должны опираться на твердые знания истории, геополитики, международного права и международных отношений, подытожил директор СВР.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на международной арене произошли кардинальные перемены не в пользу Запада. По словам министра, начал формироваться многополярный мир с учетом интересов стран глобального Юга и Востока.

Разведка Африка Международные отношения Запад
07 ноября 2023, 16:41
Около 1,4 тысячи иностранцев эвакуировали в Египет из Газы через наземный переход «Рафах»
РИА «Новости»
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Из сектора Газа в Египет через наземный переход «Рафах» эвакуировали 1,4 тысячи иностранцев. Такие данные со ссылкой на Al-Youm as-Sabia опубликовал ТАСС.

По информации портала, накануне, 6 ноября, из Газы в Египет прибыли 329 человек с иностранным гражданством.

В общей сложности на настоящий момент 1,4 тысячи человек, имеющих гражданство 60 арабских и других иностранных государств, попали в Египет из Газы через «Рафах».

Эскалация конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС началась 7 октября. За месяц жертвами ударов по сектору Газа стали 10 328 мирных жителей , из которых не менее четырех тысяч - дети, сообщал телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Палестины.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее назвал ситуацию в Газе «кризисом человечества». Обе стороны конфликта, по его словам, нарушили нормы международного права. Он указал, что Израиль продолжает обстрелы жилых кварталов и социальной инфраструктуры, а ХАМАС наносит ракетные удары по израильской территории и использует мирных жителей в качестве живого щита.

Египет Конфликт Израиля и Палестины

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