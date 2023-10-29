Глава Минобороны Саудовской Аравии посетит США в октябре

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По информации источника, саудовский министр встретится с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

По данным портала Axios, поездку бен Салмана запланировали уже давно, но в итоге она пройдет на фоне конфликта Палестины и Израиля.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выпустил заявление по ситуации в секторе Газа, назвав неприемлемыми удары по мирному населению , вне зависимости от мотивов другой стороны.

Он призвал прекратить военные действия в регионе, которые ведут к разрушению гражданской инфраструктуры и несут смерть для обычных людей.