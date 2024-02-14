Глава Минобороны Индонезии захватил лидерство на выборах президента страны
Глава Минобороны Индонезии генерал Прабово Субианто с большим отрывом лидирует на выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные независимого подсчета голосов, сообщило издание Indikator.
По информации шести собирающих данные с избирательных участков организаций, Субианто получит свыше 57% голосов избирателей. Каждая из независимых структур обработала порядка половины доступных бюллетеней.
Официальные результаты по голосованию станут известны позднее, а процедура подсчета может растянуться на несколько недель.
Соперники Субианто, бывший глава Джакарты Басведан Анис набрал 23,38% голосов, а за экс-губернатора провинции Центральная Ява Ганджара Праново голоса отдали 17% участников голосования.
Если Субианто наберет свыше 50% голосов, то выиграет президентские выборы уже в первом туре.
Ранее стало известно, что Индонезия отказалась возобновлять безвизовый режим с Россией.