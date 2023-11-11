Глава Минобороны Хорватии попал в смертельное ДТП
Министр обороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
ЧП произошло на трассе DC-55 около выезда из города Винковци утром в субботу, 11 ноября. Баножич двигался на личном автомобиле.
«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля главы Минобороны Марио Баножича и микроавтобуса, водитель которого погиб в результате столкновения», - уточнили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что прокуратура начала расследование по факту аварии, идет проверка всех обстоятельств произошедшего.
Издание Associated Press уточнило, что Баножич в ДТП получил травму головы, его отправили в больницу. Во время прибытия медиков министр находился в сознании.
По предварительной информации, в этот день глава хорватского оборонного ведомства отправился на охоту.