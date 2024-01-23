Глава Минобороны Германии призвал подготовиться к войне с Россией

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Важно вооружиться на этот случай», - заявил он.

Писториус отметил, что Германия и страны НАТО сейчас запасаются оружием. Он назвал этот процесс необходимым. Для его осуществления в Прибалтике должна быть немецкая бригада, которую к 2027 году сделают «полностью боеспособной».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции следует выйти из НАТО. По его словам, альянс ведет агрессивную политику в отношении РФ и приближает мир к третьей мировой войне.