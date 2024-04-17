Глава Минфина Германии набросился с критикой на фон дер Ляйен

По его мнению, бюрократическое бремя экономики ЕС может носить имя Урсулы фон дер Ляйен, так как именно от руководства объединения исходит большая часть проблем.

«Большая часть бюрократии идет от Брюсселя. У бюрократического бремени есть имя: Урсула», - отметил Линднер.

Он указал, что Германия не может потратить еще пять лет на бюрократию. Министр добавил, что Евросоюз сильно отстал в вопросе конкурентоспособности за последние годы, и призвал удвоить «потенциальный рост» немецкой экономики.

«Первый необходимый шаг: от 0,5% до 1% - на уровень, где мы были до пандемии коронавируса», - заключил Линднер.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в коррупции. По словам политика, Евросоюз является коррумпированной системой, в которой нет сдерживания и противовесов.