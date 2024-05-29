29 мая 2024, 18:33

Глава МИД Венгрии сделал неожиданное заявление о санкционной политике ЕС

Unsplash
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Венгрия признала тот факт, что санкционная политика Евросоюза провалилась. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на встрече с журналистами в Минске, сообщило РИА «Новости».

«Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика провалилась. Это не политическое заявление. <…> Это факт», - подчеркнул он.

Сийярто добавил, что европейская экономика понесла большие убытки из-за антироссийских ограничений. Дипломат также рассказал, что Венгрия не хочет вводить новые пакеты санкций, но решение принимает не она. По словам главы МИД, венгерское руководство планирует блокировать включение в новый пакет мер, которые могут навредить экономике страны и негативно сказаться на сотрудничестве с Россией и Белоруссией.

Ранее газета Financial Times опубликовала проект новых экономических ограничений ЕС против Белоруссии. Санкции коснутся ввоза технологий, алмазов и предметов роскоши.

Венгрия Белоруссия Санкции Россия Евросоюз Экономика
29 мая 2024, 18:36
Трампа предупредили о последствиях угроз о «бомбежке Москвы»
РИА «Новости»
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Если угрозы экс-президента США Дональда Трампа о «бомбежке Москвы» обернутся реальными шагами, это приведет к столкновению двух ядерных держав и затем — к мировой войне. Таким мнением с РИА «Новости» поделился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он предположил, что это не более чем «предвыборная риторика», рассчитанная на «ястребов» в среде избирателей.

«Если же вдруг заявление превратится <…> в реальные шаги, это будет означать только одно - столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну», - констатировал политик.

Во время акции по сбору средств Трамп внезапно начал рассуждать о внешней политике Соединенных Штатов и, по данным СМИ, сообщил, что «бомбил бы Москву и Пекин» в случае ввода российских войск на Украину или китайских - на Тайвань.

Если угрозы экс-президента США Дональда Трампа о «бомбежке Москвы» обернутся реальными шагами, это приведет к столкновению двух ядерных держав и затем - к мировой войне. Таким мнением с РИА «Новости» поделился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

США Дональд Трамп Леонид Слуцкий ЛДПР Москва
29 мая 2024, 16:19
Захарова высмеяла обыски по делу о «влиянии России» в здании Европарламента
Unsplash
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о несуществующих стандартах Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Так в своем Telegram-канале дипломат отреагировала на обыски в здании Европарламента по делу о «влиянии России».

Она процитировала новость, которую опубликовала немецкая газета Spiegel. Журналисты сообщили, что в зданиях Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге прошли обыски по делу о предполагаемом «влиянии России».

По ее словам, дело вовсе не в «поисках влияния». Просто в сообществе либеральных демократий стартовал электоральный цикл - выборы в Европарламент, которые пройдут в июне.

«И проходят они в полном соответствии с несуществующими стандартами БДИПЧ», - высказалась она.

По данным немецкой газеты, к обыскам с утра 29 мая приступили следователи в Бельгии и Франции. Их рейды связали с делом вокруг «пророссийского» новостного сайта Voice of Europe. По утверждению зарубежных источников, он «находится в центре российской операции влияния».

В середине мая в Евросоюзе запретили вещание и работу некоторых российских СМИ. В список попали РИА «Новости», «Российская газета», «Известия» и Voice of Europe.

Мария Захарова Россия Европарламент Выборы
29 мая 2024, 15:44
Дипломаты выразили надежду на скорейшее освобождение российского заложника в Газе
Global Look Press
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Посольство РФ в Израиле выразило надежду на скорейшее освобождение россиянина Александра Труфанова, который находится среди заложников в секторе Газа. Сообщение дипломатов опубликовали на сайте посольства.

После трагических событий 7 октября 2023 года дипломаты поддерживали связь с родственниками мужчины.

«Разделяем с ними надежду на возвращение нашего соотечественника в самое ближайшее время. Россия c самого начала беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта выступает за освобождение всех заложников», - подчеркнули в посольстве.

Благодаря усилиям МИД в сотрудничестве с израильской стороной осенью прошлого года удалось добиться освобождения трех россиян и нескольких граждан Израиля.

Накануне палестинская организация «Исламский джихад»* обнародовала видео с Труфановым. На кадрах мужчина пообещал рассказать, что произошло с ним в Газе.

* Признана террористической и запрещена в России.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
29 мая 2024, 15:40
Совет Евросоюза выплатит судебные издержки россиянину Ахмедову
Unsplash
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Исключенный в 2023 году из санкционного списка ЕС российский бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл судебную тяжбу с Советом Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости».

Люксембургский суд постановил аннулировать все постановления, связанные с санкциями против предпринимателя, введенными с 8 апреля 2022 года. Совету ЕС также придется оплатить все судебные издержки по делу Ахмедова.

Ранее объединение ввело санкции против экс-председателя украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и бывшего руководителя ее молодежного крыла Артема Марчевского. Евросоюз заблокировал их средства за рубежом и запретил въезд и транзит через европейские страны. В санкционный список также попал чешский сайт Voice of Europe.

Суд Санкции Евросоюз

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