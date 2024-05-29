Глава МИД Венгрии сделал неожиданное заявление о санкционной политике ЕС

Если угрозы экс-президента США Дональда Трампа о «бомбежке Москвы» обернутся реальными шагами, это приведет к столкновению двух ядерных держав и затем — к мировой войне. Таким мнением с РИА «Новости» поделился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он предположил, что это не более чем «предвыборная риторика», рассчитанная на «ястребов» в среде избирателей.

«Если же вдруг заявление превратится <…> в реальные шаги, это будет означать только одно - столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну», - констатировал политик.

Во время акции по сбору средств Трамп внезапно начал рассуждать о внешней политике Соединенных Штатов и, по данным СМИ, сообщил, что «бомбил бы Москву и Пекин» в случае ввода российских войск на Украину или китайских - на Тайвань.

Если угрозы экс-президента США Дональда Трампа о «бомбежке Москвы» обернутся реальными шагами, это приведет к столкновению двух ядерных держав и затем - к мировой войне. Таким мнением с РИА «Новости» поделился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.