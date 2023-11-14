Глава МИД Украины пожаловался на плачевное состояние оборонной промышленности Европы

Он напомнил, что ЕС обещал поставить до марта 2024 года миллион снарядов, но не сможет этого сделать.

«Причина этой проблемы - не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние <…> оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов», - отметил Кулеба.

По его словам, у Украины есть множество вопросов к Евросоюзу, и руководство «громко бьет в колокола» в связи с задержкой поставок.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что объединение смогло направить ВСУ чуть более 300 тысяч боеприпасов. Он признался, что европейские заводы не справляются с поставленными задачами и не успевают изготовить миллион снарядов и ракет до конца 2023 года. Боррель указал, что Евросоюз в среднесрочной перспективе планирует увеличить оборонное производство.