Глава МИД Украины пожаловался на плачевное состояние оборонной промышленности Европы
Евросоюз задержал поставку боеприпасов из-за печального состояния оборонной промышленности и бюрократических вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщило украинское издание УНИАН.
Он напомнил, что ЕС обещал поставить до марта 2024 года миллион снарядов, но не сможет этого сделать.
«Причина этой проблемы - не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние <…> оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов», - отметил Кулеба.
По его словам, у Украины есть множество вопросов к Евросоюзу, и руководство «громко бьет в колокола» в связи с задержкой поставок.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что объединение смогло направить ВСУ чуть более 300 тысяч боеприпасов. Он признался, что европейские заводы не справляются с поставленными задачами и не успевают изготовить миллион снарядов и ракет до конца 2023 года. Боррель указал, что Евросоюз в среднесрочной перспективе планирует увеличить оборонное производство.