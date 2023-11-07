Глава МИД Турции отказался от объятий с Блинкеном

Когда машина Блинкена подъехала к зданию министерства иностранных дел Турции, Фидан вышел из авто и встал перед дверью МИД. В издании уточнили, что так встречают каждого приезжающего министра. Блинкен разговаривал по телефону в этот момент и не вышел из машины. В результате Фидан вернулся в здание.

«Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его», - добавили в газете.

Встреча Фидана и Блинкена прошла в понедельник, 6 ноября, в Анкаре. После рукопожатия американский госсекретарь попытался обнять турецкого министра. Однако в этот момент Фидан отстранился и сделал шаг назад.

По данным газеты Sabah , Блинкена шокировала реакция дипломата после неудачной попытки объятий. Авторы материала заявили, что турецкая делегация превратили визит госсекретаря США в один большой конфуз.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном в качестве ответа на невежливость, которую до этого проявил глава американской дипломатии. Об этом сообщила газета Hürriyet.