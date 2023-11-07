07 ноября 2023, 10:27

Глава МИД Турции отказался от объятий с Блинкеном

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном в качестве ответа на невежливость, которую до этого проявил глава американской дипломатии. Об этом сообщила газета Hürriyet.

Когда машина Блинкена подъехала к зданию министерства иностранных дел Турции, Фидан вышел из авто и встал перед дверью МИД. В издании уточнили, что так встречают каждого приезжающего министра. Блинкен разговаривал по телефону в этот момент и не вышел из машины. В результате Фидан вернулся в здание.

«Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его», - добавили в газете.

Встреча Фидана и Блинкена прошла в понедельник, 6 ноября, в Анкаре. После рукопожатия американский госсекретарь попытался обнять турецкого министра. Однако в этот момент Фидан отстранился и сделал шаг назад.

По данным газеты Sabah , Блинкена шокировала реакция дипломата после неудачной попытки объятий. Авторы материала заявили, что турецкая делегация превратили визит госсекретаря США в один большой конфуз.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном в качестве ответа на невежливость, которую до этого проявил глава американской дипломатии. Об этом сообщила газета Hürriyet.

США Турция
07 ноября 2023, 11:25
Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
РИА «Новости»
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Заявление властей Израиле о применении ядерного оружия вызвало много вопросов. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

«Вопрос номер один - получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия?» - спросила она.

Также дипломат задалась вопросом, почему на это не реагируют международные организации, в том числе МАГАТЭ. Подобные заявления со стороны Израиля выносят эскалацию конфликта на другой уровень, добавила Захарова.

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал одним из возможных вариантов развития ситуации сброс атомной бомбы на сектор Газа. Также он выступил против передачи любых гуманитарных грузов в анклав.

После этого высказывания израильский премьер Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства. Он сообщил, что армия еврейского государства не собирается атаковать Газу ядерным оружием.

Ядерное оружие Израиль Мария Захарова Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 11:07
ЦАХАЛ объяснил нанесение удара по зданию близ больницы «Аль-Кудс» в Газе
РИА «Новости»
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Израильские военные нанесли удар по зданию с боевиками ХАМАС близ больницы «Аль-Кудс» в Газе. Это, как считают в ЦАХАЛ, привело к вторичным взрывам.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля, пресс-служба ЦАХАЛ указала, что военнослужащие обнаружили боевиков ХАМАС, которые забаррикадировались в здании, прилегающем к больнице «Аль-Кудс».

Оттуда, по информации израильских военных, боевики собирались совершить атаку. Для нанесения удара по ним задействовали самолет ВВС Израиля.

Вслед за ударом произошли вторичные взрывы. Это, как пояснили в пресс-службе, свидетельствует о наличии оружия ХАМАС в гражданской зоне.

О том, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает ЦАХАЛ добраться до них , ранее заявлял представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 10:52
Израиль захватил опорный пункт ХАМАС с ракетами и разведданными
Unsplash
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Военный опорный пункт палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа перешел под контроль Армии обороны Израиля. Военнослужащие обнаружили в нем противотанковые ракеты, пусковые установки и материалы разведки, сообщил ЦАХАЛ.

Войска отчитались об успехах за сутки. На севере сектора Газа захватили военный опорный пункт с противотанковыми ракетами, пусковыми установками, другими вооружениями и материалами разведки.

Армия поразила десятки минометных установок ХАМАС, посты, стратегические объекты и противотанковую ракетную ячейку из 10 человек, которая действовала возле места расположения наземной группировки ЦАХАЛ. В здании рядом с больницей «Аль-Кудс» , по данным израильской армии, забаррикадировались несколько боевиков. По ним нанесли удар с воздуха.

Сухопутные силы ЦАХАЛ войдут в город Газа в ближайшие дни, сообщила газета Haaretz. О полном окружении анклава стало известно 5 октября.

Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 10:47
Президент Индонезии анонсировал встречу с Байденом в ноябре
РИА «Новости»
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Президент Индонезии Джоко Видодо встретится с главой Соединенных Штатов Джо Байденом до конца ноября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в индонезийском МИД.

Встреча, вероятнее всего, пройдет в Белом доме. Точную дату переговоров пока что не назвали.

Кроме того, издание сообщило о планах Видодо принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Сан-Франциско 15–17 ноября.

Ранее граждане Индонезии, выступившие в поддержку палестинского народа, сожгли портрет Байдена во время одного из митингов. В центе общественного негодования также оказался премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Все произошло перед посольством США в Джакарте и офисом ООН.

До этого американский лидер провел переговоры с израильским политиком на тему палестино-израильского конфликта. Президент США также позвонил по данному вопросу канадскому премьеру Джастину Трюдо, французскому президенту Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, итальянскому премьеру Джорджии Мелони и премьеру Великобритании Риши Сунаку.

США Индонезия Переговоры Джо Байден

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