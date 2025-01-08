08 января 2025, 13:03

Глава МИД Шалленберг возглавит временное правительство Австрии

Global Look Press
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Австрийский президент Ван дер Беллен поручит министру иностранных дел Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство после ухода Карла Нехаммера. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на релиз канцелярии главы государства.

«Федеральный президент Ван дер Беллен в пятницу, 10 января 2025 года, в 11:00 (13:00 по московскому времени) в президентской канцелярии поручит федеральному министру Александеру Шалленбергу продолжить руководство федеральным ведомством канцлера», - следует из документа.

Нехаммер заявил об уходе с поста канцлера и главы Австрийской народной партии после провала коалиционных переговоров.

Ранее действующий президент Австрии передал мандат на формирование правительства канцлеру. Переговоры о формировании трехпартийной правящей коалиции с АНП и Социал-демократической партией Австрии (СДПА) закончились крахом, сообщил Ura.ru.

Австрия
08 января 2025, 12:50
«Сила Сибири» под вопросом. Китай потребовал скидки на газ
РИА «Новости»
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Россия переориентировала сбыт газа на Восток и столкнулась с рядом проблем. Китай претендует не только на скидки на голубое топливо, но и на его месторождения в России. На эту тему в стриме 360.ru порассуждала ведущая Екатерина Малашенко.

Перспективным проектом стала «Сила Сибири - 2» - это еще одна труба, которая должна появиться на территории России, Монголии и Китая для обеспечения бесперебойной подачи голубого топлива на восточные энергетические рынки.

«Но проект рискует остаться туманным. Все потому, что нет ни даты начала строительства, ни даты завершения, запуска, нет окончательного согласования, хотя разговоры вокруг этой трубы ведутся с конца 2000-х годов», - напомнила Малашенко.

Чтобы Китай согласился строить трубу, а та окупила себя, Россия должна предоставить скидки.

«Что касается текущих данных, то уже известно, Bloomberg написал, что цена на российский газ для Китая в этом году будет на 28% ниже аналогичных тарифов для Европы. Но такой дисконт, с другой стороны, можно считать щадящим, поскольку Пекин настаивал на поблажке в 37%», - рассказала ведущая.

Европейские санкции против России привели к внутреннему притоку топлива , из-за чего сжиженный углеводородный газ в стране в декабре подешевел в два раза по сравнению с ноябрем. В связи с этим на Западе признали санкции неожиданной победой России.

Газ Строительство Россия Китай
08 января 2025, 12:08
«Империалистическая жажда». Ведущий Fox News захотел вторжения США в Канаду
Global Look Press
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Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс призвал США вторгнуться в Канаду ради удовлетворения «империалистической жажды». Об этом сообщило Media Matters.

Журналист сделал такое заявление вскоре после публикации республиканцем Дональдом Трампом карты Соединенных Штатов с Канадой в составе.

«Тот факт, что Канада не хочет, чтобы мы ее захватили, заставляет меня желать вторжения. Мне хочется утолить империалистическую жажду», - сказал телеведущий.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд в ответ на идею Трампа о присоединении Канады предложил купить у США Аляску , а заодно присоединить к стране Миннеаполис с Миннесотой. Политик напомнил, что Канада - суверенное государство с гордым народом. Он выразил надежду, что обе страны смогут стать крепостью и доказать, что они самые богатые, сильные и процветающие в мире.

Трамп считает, что в случае объединения с США Канада будет защищена от «угрозы российских и китайских кораблей», сообщил телеканал «Звезда».

США Канада
08 января 2025, 11:53
Конгрессвумен анонсировала проект о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки»
Unsplash
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В Конгрессе США 9 января представят законопроект о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки». Об этом рассказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, сообщил телеканал CBS.

В случае принятия проекта новое наименование залива появится на всех документах и картах в течение 180 дней.

«Союзница [избранного президента США Дональда] Трампа, республиканец Марджори Тейлор Грин из Джорджии, заявила, что представит законопроект по этому поводу в четверг утром», - отметил CBS.

Идею о переименовании залива выдвинул Трамп. Он назвал этот шаг «уместным» и раскритиковал Мексику из-за наплыва нелегальных мигрантов в США.

Ранее политик предложил присоединить Канаду к американской территории. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выступил против этой идеи и выразил уверенность, что государство ни при каких обстоятельствах не станет новым штатом США. В ответ Трамп назвал его «девочкой», сообщило Ura.ru.

Мексика США Дональд Трамп
08 января 2025, 10:38
Захарова объяснила, как надо воспринимать слова Трампа о Гренландии и Канаде
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп пока еще не вступил в должность главы государства и высказывания о присоединении Гренландии и Канады он делал не от лица американского государства и народа. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова

«Мне кажется это надо ему вопросы задать, давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность <… >. На сегодняшний момент, это все-таки нужно рассматривать с этого угла», - подчеркнула она.

Дипломат призвала относиться с серьезностью к словам Трампа, после того, как тот станет главой США и сможет говорить с позиции государственного лидера. Она также предположила, что республиканец с помощью скандальных заявлений «дает обратные пассы того, [что] было и в его адрес сказано».

Ранее Трамп опубликовал две карты , на которых к США присоединили Канаду. Также политик предложил канадскому руководству сделать страну еще одним американским штатом. По данным телеканала «Звезда» , премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал это предложение. Он выразил уверенность, что канадская территория никогда не станет частью США.

США Канада Мария Захарова Дональд Трамп Гренландия МИД РФ

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