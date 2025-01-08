Глава МИД Шалленберг возглавит временное правительство Австрии
Австрийский президент Ван дер Беллен поручит министру иностранных дел Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство после ухода Карла Нехаммера. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на релиз канцелярии главы государства.
«Федеральный президент Ван дер Беллен в пятницу, 10 января 2025 года, в 11:00 (13:00 по московскому времени) в президентской канцелярии поручит федеральному министру Александеру Шалленбергу продолжить руководство федеральным ведомством канцлера», - следует из документа.
Нехаммер заявил об уходе с поста канцлера и главы Австрийской народной партии после провала коалиционных переговоров.
Ранее действующий президент Австрии передал мандат на формирование правительства канцлеру. Переговоры о формировании трехпартийной правящей коалиции с АНП и Социал-демократической партией Австрии (СДПА) закончились крахом, сообщил Ura.ru.