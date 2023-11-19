Кариньш предложил свою кандидатуру на тот случай, если Латвия решит принять участие в выдвижении на пост генсека альянса. По информации издания, глава МИД на новой должности мог бы «внести свой вклад» в деятельность НАТО, задействовав весь свой опыт. Латвийский министр имеет «твердую позицию по Украине» и «четкое понимание угроз со стороны России», добавили в агентстве.

Йенс Столтенберг останется на посту главы Североатлантического альянса до 1 октября 2024 года. Для назначения нового генсека НАТО потребуется консенсус всех стран, входящих в организацию.

Ранее Кариньш в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), признался, что Латвию тяготит необходимость поддерживать Украину. Министр иностранных дел Латвии добавил, что не верит в скорое завершение украинского конфликта.