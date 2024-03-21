Глава МИД Латвии начал заикаться после вопроса о депортации россиян
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш растерялся, пытаясь ответить на вопрос о депортации россиян по причине незнания языка. Дара речи министр лишился во время беседы с журналистом Тимом Себастьяном на в эфире YouTube-канала.
Дипломат заявил, что все проживающие в Латвии должны учить национальный язык. Он подчеркнул, что такая практика действует во многих европейских странах. На это журналист спросил, почему именно русскоязычных жителей страны планируют депортировать из-за незнания латышского.
Кариньш, не зная, что ответить, начал заикаться и в итоге смог сказать лишь, что «это неправда».
Ранее стало известно, что около 800 россиян могут в ближайшее время выслать из Латвии. Представитель управления по делам миграции Мадара Пуке пояснила, что речь идет о гражданах России, которые не оформили право на пребывание в стране - постоянный или временный вид на жительство.