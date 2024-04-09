Глава МИД КНР пообещал поддержку развития России после переизбрания Путина

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Дипломат еще раз передал Лаврову поздравление всем россиянам в связи с переизбранием Владимира Путина на посту главы государства.

«Источником прогресса в России является поддержка народа. Думаю, что российский народ ожидает светлое будущее под твердым руководством Путина», - сказал он.

Ван И подчеркнул, что КНР является всеобъемлющим стратегическим партнером и дружественным соседом России.

«Мы будем поддерживать возрождение и стабильное развитие России под руководством Путина, наращивать многостороннее взаимодействие и оказывать друг другу решительную поддержку», - добавил глава МИД Китая.

Ранее Китай призвал США не пытаться очернить его нормальные отношения с российской стороной.