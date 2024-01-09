Глава МИД Китая назвал важное последствие расширения БРИКС

Включение в организацию новых участников увеличит вес объединения на мировой арене, а также сделает более значимым голос Глобального Юга в международных делах, отметил он.

«БРИКС после расширения, несомненно, будет более эффективно способствовать развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении», - подчеркнул дипломат.

По данным Bloomberg , союз БРИКС оказался проблемой для стран Запада , которые не ожидали расширения организации. По словам журналистов, из-за объединения может уменьшится влияние западных государств на Россию и Иран.

В издании добавили, что работа БРИКС может оказаться очень эффективной. Все участники организации едины во мнении, что развивающейся экономике необходимо большое проектное финансирование, сообщили в СМИ.