09 января 2024, 07:24

Глава МИД Китая назвал важное последствие расширения БРИКС

РИА «Новости»
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БРИКС после расширения станет важным инструментом для развития системы глобального справедливого управления. Об этом на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщило РИА «Новости».

Включение в организацию новых участников увеличит вес объединения на мировой арене, а также сделает более значимым голос Глобального Юга в международных делах, отметил он.

«БРИКС после расширения, несомненно, будет более эффективно способствовать развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении», - подчеркнул дипломат.

По данным Bloomberg , союз БРИКС оказался проблемой для стран Запада , которые не ожидали расширения организации. По словам журналистов, из-за объединения может уменьшится влияние западных государств на Россию и Иран.

В издании добавили, что работа БРИКС может оказаться очень эффективной. Все участники организации едины во мнении, что развивающейся экономике необходимо большое проектное финансирование, сообщили в СМИ.

Дипломатия Китай БРИКС
09 января 2024, 07:55
Сотни итальянцев во время митинга в Риме продемонстрировали фашистское приветствие
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Крупный скандал разгорелся в Италии после публикации кадров, на которых сотни мужчин подняли руки в фашистском приветствии. Видео сняли во время одного из митингов в Риме, сообщило агентство Reuters.

Оппозиционные партии потребовали провести расследование, указали в издании.

Скандальный митинг состоялся в годовщину смерти трех неофашистов. По данным агентства, демонстранты считали, что двух мужчин убили левые боевики, а третий погиб якобы из-за действий полиции на фоне беспорядков в Риме.

В агентстве отметили, что митинги профашистских групп находятся сейчас в Италии под запретом, но некоторые организации обходят его с помощью своего переименования.

Ранее на парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция, а пост премьера заняла лидер партии «Братьев Италии» Джорджия Мелони. Она прокомментировала скандальный митинг и отметила, что демонстранты не имеют ничего общего с ее фракцией.

«Это люди разного происхождения, индивидуалисты, внепарламентские организации. Они не имеют ничего общего с „Братьями Италии“», - указала Мелони.

Ранее она обратила внимание на процесс исламизации Европы. По ее словам, он является проблемой, так как крайне далек от европейских ценностей.

Италия Европа Митинги
09 января 2024, 07:33
Американский сенатор заявил о возможном решении проблемы с миграционной политикой США
Unsplash
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Американский конгресс может прийти к соглашению по вопросам миграционной политики на неделе. Об этом в интервью интервью Fox News заявил сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд.

По его словам, участники переговоров по вопросу границы с Мексикой планируют опубликовать текст соглашения к концу недели. Он заверил, что времени на ознакомление с документом будет предостаточно.

«Чтобы принять закон, у нас должно быть согласие сената от демократов, Белого дома от демократов и палаты представителей от республиканцев <…> И тогда соглашение должно сработать», - подчеркнул Лэнкфорд.

Он добавил, что палата представителей может внести свои правки в проект закона. Тогда сенату предстоит согласиться с ними, чтобы документ передали на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

В прошлом году республиканцы потребовали выделить средства на борьбу с нелегальной миграцией в США. Также они выступили за строительство стены рядом с Мексикой.

США Белый дом в США Законы Конгресс США
09 января 2024, 05:51
Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 180
Freepik
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Число жертв землетрясения в Японии выросло до 180. Об этом сообщило японское агентство Киодо.

До этого сообщали о 168 погибших и о 323 японцах, которые не вышли на связь.

Землетрясения на западе страны начались 1 января. Самые сильные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали в префектуре Исикава. Там природное явление разрушило около 250 домов, а из-за начавшихся пожаров пострадали более 300 построек. В регионе начались перебои в электроснабжении, подаче воды и тепла.

Как сообщал телеканал NHK со ссылкой на заявление местного правительства, как минимум 516 человек получили ранения из-за катаклизма.

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео с места событий. На нем видны последствия мощного подземного движения. Вода сносила корабли, автомобили и крыши домов. Серьезные повреждения получили дороги. В ликвидации последствий приняли участие японские военные.

Электричество Землетрясения Япония Дороги
09 января 2024, 05:19
Предвыборную речь Байдена прервали пропалестинские манифестанты
РИА «Новости»
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Пропалестинские активисты прервали предвыборную речь нынешнего американского президента Джо Байдена в Южной Каролине. Момент зафиксировали на трансляции мероприятия на YouTube-канале лидера.

Глава Штатов выступал в церкви в Чарльстоне. Через несколько минут после начала его речи из зала стали кричать лозунги. Манифестанты требовали прекратить огонь в секторе Газа со стороны Израиля. Байден пытался утихомирить участников протеста и говорил, что «все в порядке». Слова президента не повлияли на активистов, и они продолжили выкрикивать требования.

Ранее стало известно, что протестанты в Нью-Йорке перекрыли движение на трех мостах города: Бруклинском, Манхэттенском и Вильямсбургском. Также недовольные заблокировали туннель Холланда. Полицейские предупредили водителей о трудностях с проездом вблизи перечисленных магистралей. Люди призывали прекратить оккупацию палестинских территорий израильской стороной.

Израиль Протесты Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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