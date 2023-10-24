Глава МИД Израиля отказался от встречи с Гутерришем

«Я не буду встречаться с генеральным секретарем ООН. После 7 октября не осталось места для сбалансированного подхода. ХАМАС должен быть стерт с лица земли», - написал министр.

Перед этим Коэн на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, заявил, что в ситуации с противостоянием его страны с палестинской организацией ХАМАС не осталось места двусмысленности и весь мир должен поддержать израильскую сторону.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал к немедленному прекращению огня и освобождению заложников. Он добавил, что надо применить международное гуманитарное право, чтобы защитить гражданское население сектора Газа.

В результате эскалации конфликта между Израилем и движением ХАМАС погибли более 3,5 тысячи человек. Жертвами конфликта стали 19 россиян.