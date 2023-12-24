24 декабря 2023, 17:16

Глава МИД Индии приедет в Россию

РИА «Новости»
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Официальный визит министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию запланировали на 25–29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

По данным внешнеполитического ведомства, Джайшанкар встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. На переговорах планируется обсудить отношения России и Индии, международную повестку.

В программу визита Джайшанкара вошла встреча с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Министры рассмотрят вопросы экономического взаимодействия.

Глава МИД Индии также планирует принять участие в мероприятиях в Москве и Петербурге.

Индия - важный торговый партнер России. Объем торговли между двумя странами за первые восемь месяцев 2023 года вырос до 44 миллиардов долларов. Индийские власти рассматривают возможность увеличения закупок российской нефти, если цена на нее не превысит 60 долларов за баррель.

Официальный визит министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию запланировали на 25–29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

Индия Россия
24 декабря 2023, 17:40
Американцы потеряли Санта-Клауса в небе над Россией
Global Look Press
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Запряженные оленями сани Санта-Клауса пропали с «радаров» Объединенного командования США и Канады (NORAD), когда зимний волшебник пролетал на территорией России. Об этом сообщил британский таблоид The Mirror.

Программу Tracks Santa («След Санты») запустило Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента в 1955 году. Перед Рождеством с ее помощью можно проследить весь вымышленный путь Санта-Клауса, покинувшего Северный полюс, чтобы разнести подарки.

В 14:12 в X-аккаунте NORAD появилась информация, что Санта пролетает над Россией. Из его саней были видны села Уэлен и Лаврентия на Чукотке. Затем зимний волшебник пронесся над Анадырем, Магаданом и селом Эссо в Камчатском крае.

По данным The Mirror, при пролете Санты над Россией у трекера NORAD возникли неполадки. «Радар» американских военных перестал показывать, где находится волшебник.

«Неизвестно, будет ли Санта доставлять подарки Владимиру Путину. Но он уже доставил восемь тысяч подарков», - указали в сообщении.

В прошлом году путешествие Санты над Россией обошлось без происшествий. Проект NORAD работал исправно.

Католическое рождество
24 декабря 2023, 13:25
Политики-дегенераты и толпы украинцев. Медведев описал ситуацию в Европе
РИА «Новости»
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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в канун Рождества обратился в соцсети X к странам Евросоюза. На их просчеты в политике он указал с едкой иронией.

Медведев отметил энергетический кризис, в котором находится Европа, отказавшись от дешевых российских энергоносителей. К тому, что страны ЕС оказались в глубокой экономической яме, привела их помощь Украине и ее гражданам.

«Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о войне между Украиной и Россией до „победы“», - написал зампред Совбеза.

Медведев поинтересовался, «что не так с Европой». По его мнению, она «совсем разболелась».

В страны Европы продолжают прибывать беженцы с Украины. Из подконтрольного Киеву Херсона сбежали 10 волонтеров под предлогом поездки в ЕС за гуманитарной помощью. Херсонские власти пообещали привлечь нарушителей к ответственности. Это станет возможным, если европейские страны начнут выдавать Украине сбежавших от мобилизации.

Дмитрий Медведев Европа
24 декабря 2023, 12:45
США расширили свою территорию
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США расширили собственную часть континентального шельфа в Арктике. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента.

«Континентальный шельф стал продолжением территории страны под водой. В соответствии с международным правом США обладают право управлять ресурсами и оберегать эти важные места обитания», - заявили в ведомстве.

Континентальный шельф занимает площадь в Беринговом море и Арктике, на эту зону также претендуют Россия и Канада.

Авторы статьи предположили, что за счет расширения шельфа США хотят получить доступ к необходимому сырью для производства батарей электромобилей. Также есть залежи газа и нефти.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что освоение арктических территорий станет для страны приоритетным. Он отмечал, что в перспективе регион обладает огромными экономическими возможностями.

США Арктика
24 декабря 2023, 10:34
Идею Эстонии о голосовании в посольствах отнесли к пещерной русофобии
РИА «Новости»
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Идея главы парламентской партии Эстонии Isamaa Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для голосования в российских посольствах является признаком пещерной русофобии европейских властей. На это РИА «Новости» указали в МИД России.

В соцсетях Рейнсалу указал, что будет абсурдом, если Европа позволит в посольствах РФ открыть избирательные участки для голосования на президентских выборах.

В МИД подчеркнули, что западные политики в стремлении нанести поражение России теряют демократический лоск, забывая о тех принципах, о которых разглагольствуют с трибун.

«Усматриваем в этом ни что иное, как попытку ввести еще одну дискриминирующую меру против проживающих в Эстонии соотечественников», - заметили в ведомстве.

Российская сторона не чинила препятствий посольству Эстонии в Москве в марте 2023 года, когда в прибалтийской стране проходили парламентские выборы, подытожили в МИД.

Ранее власти Эстонии заявили, что после введения Евросоюзом 12-го пакета антироссийских санкций подключатся к разработке 13 и 14-го санкционных пакетов.

Эстония МИД РФ Русофобия Выборы

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