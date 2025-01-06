Он прокомментировал отказ новых властей Сирии пожимать руку его немецкой коллеге Анналене Бербок.

«Хотел бы я, чтобы [глава администрации Сирии] Ахмед аль-Шараа пожал руку моей немецкой коллеге? Ответ - да. Было ли это целью моей поездки? Ответ - нет», - рассказал дипломат.

Министр подчеркнул, что на первый план перед ним встали вопросы безопасности, а не жесты. По его словам, западная делегация дала новому сирийскому правительству «очень жесткие сигналы» об ожиданиях Германии и Франции в плане политического перехода и восстановления Сирии.

Ранее новые власти Сирии убрали силуэт Бербок на фотографиях с переговоров в Дамаске , сообщил RT.Сенатор Алексей Пушков с иронией отметил, что на главу немецкого МИД на Ближнем Востоке опустился густой туман.

*Запрещенная в России террористическая организация.