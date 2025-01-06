06 января 2025, 09:20

Глава МИД Франции прокомментировал скандал с отказом лидеров Сирии пожать руку Бербок

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Целью совместной поездки в Сирию дипломатов из Германии и Франции были диалог с новой властью, обсуждение угроз от боевиков «Исламского государства»* и риск распространения оружия в регионе. Об этом RTL заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Он прокомментировал отказ новых властей Сирии пожимать руку его немецкой коллеге Анналене Бербок.

«Хотел бы я, чтобы [глава администрации Сирии] Ахмед аль-Шараа пожал руку моей немецкой коллеге? Ответ - да. Было ли это целью моей поездки? Ответ - нет», - рассказал дипломат.

Министр подчеркнул, что на первый план перед ним встали вопросы безопасности, а не жесты. По его словам, западная делегация дала новому сирийскому правительству «очень жесткие сигналы» об ожиданиях Германии и Франции в плане политического перехода и восстановления Сирии.

Ранее новые власти Сирии убрали силуэт Бербок на фотографиях с переговоров в Дамаске , сообщил RT.Сенатор Алексей Пушков с иронией отметил, что на главу немецкого МИД на Ближнем Востоке опустился густой туман.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Германия Сирия Франция Захват власти в Сирии
06 января 2025, 09:54
Более 100 «городских бандитов» казнили в африканской стране
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Демократической Республике Конго казнили 102 «городских бандита» за неделю. Еще предстоит уничтожить 70 членов криминальных группировок, сообщило Associated Press.

Мужчины в возрасте от 18 до 35 лет были вооруженными грабителями. Их казнили на север-западе Конго в тюрьме Ангенга. В конце декабря лишили жизни 45 бандитов, еще 57 преступников казнили в течение прошедших 48 часов.

Решение местных властей о смертной казни вызвало разногласия. Некоторые поприветствовали меру как средство восстановления безопасности и порядка в городах. Других обеспокоили риски нарушения прав человека.

В США заключенный Аарон Брайан Ганчес , приговоренный к высшей мере наказания, попросил Верховный суд Аризоны казнить его раньше назначенной даты, сообщил RT.

.

По данным Ura.ru , в Иране смертная казнь грозит певице Парасту Ахмади. Исполнительница выступила с оголенными плечами и без хиджаба.

Смертная казнь
06 января 2025, 09:47
Аэропорты в трех городах Узбекистана закрыли из-за тумана
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Из-за сильного тумана аэропорты в трех городах Узбекистана — Нукусе, Ургенче и Фергане — временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.

Из-за сильного тумана аэропорты в трех городах Узбекистана - Нукусе, Ургенче и Фергане - временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.

«Густой туман с раннего утра окутал Нукус, Ургенч и Фергану. В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - отметили в пресс-службе.

Рейс HY-9638 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург - Ургенч, приземлился на запасном аэродроме в Бухаре.

Рейсы HY-51 и HY-52 по маршруту Ташкент - Ургенч и Ургенч - Ташкент задержали. По предварительной информации, самолет вылетит из Ташкента в Ургенч в 12:00. Обратный рейс, предположительно, отправится в 14:15. Рейс HY-11 авиакомпании Uzbekistan Airways, следующий по маршруту Ташкент - Нукус, также задерживается до 11:30 по местному времени.

Туман стал причиной введения в воздушной гавани Ферганы ограничений на прием воздушных судов, но позже их сняли. В штатном режиме работает и аэропорт Ургенч - сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Накануне более 20 рейсов задержали в аэропорту Пулково. Многим пассажирам пришлось ждать посадки несколько часов. Как сообщал сайт kp.ru , В столице Удмуртии приземлились два самолета из Москвы, которые из-за введенных в аэропорту Ижевска ограничений были вынуждены уйти на запасной аэропорт.

Узбекистан
06 января 2025, 08:58
Власти Вашингтона ввели режим ЧС из-за снежной бури
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Вашингтоне объявили режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся снежной бури. Об этом сообщил мэр Мюриэль Боузер, чьи слова привело РИА «Новости».

Режим ЧС установили с воскресенья. Он будет действовать до конца 7 января.

Автовладельцам рекомендовали убрать свои машины, припаркованные на маршрутах движения экстренных служб. В пригороде Вашингтона уже частично опустели полки продуктовых магазинов. Горожане раскупают хлеб, мясо, воду, колбасы и курицу. Высоким спросом пользуют туалетная бумага и бумажные полотенца.

Снежный шторм в США может затронуть около 62 миллионов человек. Буран накроет порядка 12 штатов, рекордное количество осадков ожидается в городе Канзас-Сити и Индианаполисе. Многие штаты рискуют остаться без электричества. Режим ЧС также ввели в Виргинии.

США Вашингтон Шторм
06 января 2025, 08:56
США начали обсуждать новые санкции против России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые антироссийские ограничения. На этот раз под санкции попадут танкеры, перевозящие нефть, сообщил Reuters.

По данным источников издания, целью экономических ограничений станут танкеры с нефтью, проданной по цене выше 60 долларов за баррель. Агентство отметило, что Россия якобы задействует старые суда, чтобы «обойти лимит». Белый дом собирается ввести против страны «большой пакет санкций», рассказал собеседник издания.

«Санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, участвующих в некоторых сетях, торгующих нефтью по ценам выше лимита», - добавил другой источник Reuters.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Темой беседы станут новые санкции США против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии». Встреча глав двух государств пройдет в январе.

США Санкции Россия

Новости по теме