Глава МИД Франции призвал усилить оборону ЕС из-за угрозы со стороны России

На вопрос о возможности атаки на одну из стран НАТО со стороны России дипломат ответил утвердительно. По его словам, французская сторона начала увеличивать инвестиции в оборонную промышленность.

«Это экзистенциальный вопрос для ЕС, от него зависит наша коллективная безопасность. В текущем геополитическом контексте нужно иметь военные бюджеты, которые позволят нам ответить на угрозу, организовать оборону ЕС в более конкретной манере», - сказал он.

Сежурне отметил, что европейским странам необходимо найти «гарантии безопасности», укрепить координацию между армиями и поэтапно прийти к большой военной интегрированности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет никакой необходимости на кого-то нападать. Мнение об обратном дипломат назвал чушью.