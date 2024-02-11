11 февраля 2024, 03:10

Глава МИД Франции призвал усилить оборону ЕС из-за угрозы со стороны России

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Европейский союз должен инвестировать больше средств в оборону и увеличить производство оружия из-за «российской угрозы». Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в беседе с Ouest France.

На вопрос о возможности атаки на одну из стран НАТО со стороны России дипломат ответил утвердительно. По его словам, французская сторона начала увеличивать инвестиции в оборонную промышленность.

«Это экзистенциальный вопрос для ЕС, от него зависит наша коллективная безопасность. В текущем геополитическом контексте нужно иметь военные бюджеты, которые позволят нам ответить на угрозу, организовать оборону ЕС в более конкретной манере», - сказал он.

Сежурне отметил, что европейским странам необходимо найти «гарантии безопасности», укрепить координацию между армиями и поэтапно прийти к большой военной интегрированности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет никакой необходимости на кого-то нападать. Мнение об обратном дипломат назвал чушью.

Россия Оружие НАТО Армия Франция
11 февраля 2024, 03:28
Американский врач нашел у Байдена признаки неизлечимой болезни
РИА «Новости»
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У американского президента Джо Байдена видны все симптомы прогрессирующей возрастной деменции, которая в настоящая время неизлечима. Об этом заявил профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари в беседе телеканалу Fox News.

«Снижение когнитивных способностей (Байдена. - Прим. ред.) происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально», - сказал профессор.

Макари объяснил, что любой человек может ошибаться и путать слова, однако случай с Байденом отличается от простых оплошностей. Провалы в памяти и сниженная скорость речи прогрессируют слишком быстро. Это вызывает беспокойство, по мнению врача.

«Это очевидная возрастная деменция», - сказал медик.

Ранее Байден опроверг утверждение о своих проблемах с памятью. Он заявил, что с его умственными способностями все в порядке. Однако в той же речи снова сделал грубую ошибку и назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси лидером Мексики.

США Болезни Врачи Джо Байден
11 февраля 2024, 00:57
Французский политик заявил о ярости НАТО после слов Путина в интервью Карлсону
РИА «Новости»
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Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело в ярость НАТО. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Историческое интервью Карлсона с Путиным разъярило всю систему НАТО, потому что оно дает людям информацию, отличную от их пропаганды, и они не могут с этим смириться!» - сказал он.

Политик отметил, что это происходит в то время, когда вся политика Евросоюза и Североатлантического альянса терпит поражение.

«И это их личный провал, который отражает это интервью!» - заявил Филиппо.

Также французский политик отмечал, что в НАТО запаниковали после интервью Путина Карлсону. По его словам, мир блока стал рушиться.

Как заявил японский политолог, профессор Университета Хосэй Нобуо Симотома, беседа президента РФ с журналистом из Штатов стала важным этапом , ведь до этого не хватало диалога с российской стороной.

Россия Интервью Евросоюз НАТО Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 00:16
Сербские болельщики на чемпионате страны по футболу скандировали пророссийский лозунг
Unsplash
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Болельщики во время матча чемпионата Сербии по футболу скандировали пророссийский лозунг. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала RT.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о разнице между переехавшими в страну украинцами и русскими. Россиян в стране немного, но они в основном выступают против политики российских властей, тогда как переехавшие украинцы в основном настроены пророссийски.

«Русские и сербы - братья навек!» - выкрикивали сербы.

На трибуне болельщиков «Црвены звезды» развивались российские триколоры.

Чемпионат Сербии выиграла команда Белграда, обыграв «Вождовац» со счетом 2:1.

Футбол Сербия Россия
11 февраля 2024, 00:13
Парламент Венгрии прокомментировал отставку президента и экс-министра
РИА «Новости»
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Глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш назвал ответственным решения президента Каталин Новак и экс-главы минюста Юдит Варги об отставке. Политик разместил пост в соцсети Facebook*.

«Каталин Новак и Юдит Варга приняли ответственное решение, которое мы уважаем», - подчеркнул Кочиш.

Он выразил президенту и экс-министру благодарность за работу и за то, что они учли интересы общества. Оппозиционные политики не принимают такой ответственность за ошибки, что свидетельствует о моральной разнице, подчеркнул Кочиш.

Ранее в Венгрии разгорелся скандал. Выяснилось, что Новак перед визитом в Будапешт папы римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя главы детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом.

Оппозиция призвала венгерского президента покинуть пост. Новак в эфире местного телевидения сообщила, что обращается к людям в качестве главы государства в последний раз.

*Соцсети принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Венгрия Отставки

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