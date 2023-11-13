13 ноября 2023, 13:21

Глава МИД Британии Клеверли станет министром внутренних дел после отставки Браверман

РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назначен главой МВД страны. Об этом сообщила газета Еxpress со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства Риши Сунака.

Клеверли сменил на новом посту Суэллу Браверман, которую отправили в отставку.

«Достопочтенный член парламента Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел», - сообщили в канцелярии.

По данным газеты The Daily Telegraph , на место Клеверли назначат экс-премьера Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона. Политик в 2016 году ушел в отставку после того, как британцы на организованном им референдуме выступили за выход страны из состава Евросоюза.

Сунак уволил главу МВД Браверман с этой должности после ее критики действий полиции во время протестных акций в поддержку Палестины. Она назвала демонстрации «маршами ненависти», в ходе которых правоохранители «подыгрывают левым активистам».

Великобритания Риши Сунак
13 ноября 2023, 14:08
Украина столкнется с гражданской войной — американский экс-разведчик
Unsplash
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Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и его генералами может привести к гражданской войне. Об этом YouTube-каналу Gegenpol заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его мнению, неудачи в боевых действиях и разногласия в украинских элитах поделят страну на два враждующих лагеря.

«На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хочет сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», - отметил Риттер.

Бывший разведчик указал, что военные стремятся прекратить контрнаступление и бросить все силы на оборону, в то время как гражданское правительство считает это решение бессмысленным. Эксперт добавил, что раскол внутри украинского руководства приведет государство к краху.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* подтвердил наличие разногласий между Зеленским и военными. Он назвал неэффективной политику украинского лидера и признал, что тот не может урегулировать ситуацию.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

США Владимир Зеленский Украина
13 ноября 2023, 14:02
Израиль объявил о гуманитарной приостановке боев на юге сектора Газа на четыре часа
Unsplash
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Израильская армия на четыре часа приостановила боевые действия в городе Рафахе на юге сектора Газа, возле границы с Египтом, по гуманитарным соображениям. Об этом информировал пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети Х.

«Сегодня мы проведем тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00, в гуманитарных целях», - сообщил он.

По московском времени бои остановят с 11:00 до 15:00.

С 09:00 до 16:00 по местному времени продолжит действовать гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей палестинского анклава. До 16:00 выехать смогут и жители лагеря палестинских беженцев Эш-Шати. По словам Эдри, ЦАХАЛ установил полный контроль над этим лагерем.

Временное прекращение огня израильской армией анонсировалось несколько дней назад.

Ранее СМИ писали, что ХАМАС планировал устроить вторую волну нападений на Израиль ради разжигания масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 13:40
Идею заморозки конфликта на Украине назвали бомбой замедленного действия
РИА «Новости»
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Заявления о «заморозке конфликта» на Украине опасны, так как такой сценарий приведет к катастрофическим последствиям. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он сравнил «корейский сценарий» ситуации на Украине с ловушкой и бомбой замедленного действия, которая способна «сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев». Шеремет напомнил, что Россия уже имела негативный опыт взаимодействия со странами Запада, поэтому настороженно относится к предложениям европейских и американских политиков.

«Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта - это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач», - указал депутат.

Шеремет отметил, что Западу выгодно заморозить конфликт, но только на какое-то время.

«А устроенный коллективным Западом конфликт на Украине они лишь на время хотят заморозить, чтобы превратить его в фугас замедленного действия», - заключил он.

Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис сравнил ситуацию на Украине с конфликтом на Корейском полуострове. По его мнению, украинские власти должны заморозить боевые действия и провести переговоры с Россией.

Крым Россия Украина
13 ноября 2023, 13:25
МИД Британии возглавит экс-премьер Дэвид Кэмерон
РИА «Новости»
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Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон станет новым главой МИД страны. Об этом написала газета The Telegraph.

«Кэмерон назначается новым министром иностранных дел», - сообщило издание.

Джеймса Клеверли, который занимал пост министра иностранных дел Великобритании, назначили главой министерства внутренних дел. Суэллу Браверман с этой должности уволили.

Дэвид Кэмерон - британский политик и лидер Консервативной партии с 2005 года. Премьер-министром королевства он был с 2010 по 2016 годы. Он считал Великобританию одним из ведущих игроков на мировой политической арене, хотя и признавал, что она не станет такой же сверхдержавой, как США и Китай. Но после выхода из Евросоюза Великобритания потеряла политический вес.

Ранее Великобритания внесла 29 компаний и россиян в санкционный список. В перечне в том числе оказался глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Великобритания

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