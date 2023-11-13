Глава МИД Британии Клеверли станет министром внутренних дел после отставки Браверман
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назначен главой МВД страны. Об этом сообщила газета Еxpress со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства Риши Сунака.
Клеверли сменил на новом посту Суэллу Браверман, которую отправили в отставку.
«Достопочтенный член парламента Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел», - сообщили в канцелярии.
По данным газеты The Daily Telegraph , на место Клеверли назначат экс-премьера Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона. Политик в 2016 году ушел в отставку после того, как британцы на организованном им референдуме выступили за выход страны из состава Евросоюза.
Сунак уволил главу МВД Браверман с этой должности после ее критики действий полиции во время протестных акций в поддержку Палестины. Она назвала демонстрации «маршами ненависти», в ходе которых правоохранители «подыгрывают левым активистам».