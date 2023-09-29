Глава МЧС России подпал под британские санкции

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Всего санкционный список расширили на 11 позиций. Вместе с Куренковым в него попали депутат Госдумы Александр Сидякин и председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Кроме того, британские власти ввели санкции против Центральной избирательной комиссии России.

В связи с антироссийским курсом, взятым Великобританией, РФ ранее расширила свой санкционный список против страны. В него включили 23 человека, в том числе начальника Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Энтони Радакина. МИД России предупредил, что все попытки усилить санкционное давление получат отпор.

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