Глава МАГАТЭ назвал нереалистичным решение США о запрете на импорт российского урана

Он отметил, что решение американских властей не сразу повлияет на мировой рынок урана. Санкции становятся инструментом давления. Гросси не стал оценивать, насколько это хороший способ решения ситуации.

«Но думаю, что эти меры были приняты за рядом исключений и оговорок. А это значит, что они понимают их нереалистичность в нынешних условиях рынка», - высказался глава МАГАТЭ.

Он уточнил, что мировая цепочка поставок включает в том числе Россию. В Европе существует много водо-водяных реакторов, зависящих от топлива и других услуг из РФ.

При этом в целом за апрель объем торговли между Россией и Соединенными Штатами существенно вырос. Он увеличился на 20%.