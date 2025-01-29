Глава LVMH Бернар Арно потерял $11 млрд и четвертую строчку в списке Forbes

Согласно финансовому отчету компании LVMH Moet Hennessy, Арно потерял 11 миллиардов долларов с открытия торгов на Euronext Paris. Ключевое подразделение компании, в которое входят бренды, Louis Vuitton и Christian Dior, в четвертом квартале 2024 года упало на 1%.

На показатели также могло повлиять отсутствие спроса в новогодние праздники со стороны покупателей. Общая выручка компании за этот период увеличилась только на 1%.

В сентябре Арно за день смог заработать 17 миллиардов долларов после того, как Китай объявил о новых мерах стимулирования экономики. Акции LVMH подскочили на 9,9% и достигли 678,5 евро за бумагу.

Ранее Бернар Арно попал в топ-10 самых богатых людей. В список также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Microsoft Стив Балмер и другие. Первым человеком, достигшим состояния свыше 400 миллиардов долларов, стал Илон Маск.