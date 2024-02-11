Глава крупного нигерийского банка погиб при крушении вертолета в США

Россия исходит из национальных интересов при подготовке ответа на санкции Европейского союза против алмазов. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников, чьи слова привело РИА «Новости».

Ограничения на импорт драгоценных камней из России в европейские государства и страны G7 вступили в силу с 1 января 2024 года. С 1 марта страны «большой семерки» начнут поэтапно сокращать импорт алмазов, обработанных в третьих странах.

«Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», - отметил Студенников.

Он добавил, что антироссийские санкции в отношении алмазов станут болезненными для стран Европы, связанных с мировой торговлей драгоценными камнями. Студенников привел в пример Бельгию. Он считает, что государство находится на грани экономических убытков и потери рабочих мест из-за ограничений в адрес России.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты с 1 марта запретят ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Решение приняли по результатам консультаций с Госдепом, Минторговли и Министерством внутренней безопасности.