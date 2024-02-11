11 февраля 2024, 11:22

Глава крупного нигерийского банка погиб при крушении вертолета в США

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Главный исполнительный директор нигерийского коммерческого банка Access Bank Герберт Вигве, а также его жена и сын погибли в результате падения вертолета в США. Об этом заявила гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в соцсети X.

Она выразила соболезнования семьям погибших и сотрудникам Access Bank Group.

«Крайне опечалена известием об ужасной гибели Герберта Вигве, генерального директора группы Access Bank, его жены, сына, а также Бимбо Огунбанджо в результате крушения вертолета», - написала Оконджо-Ивеала.

Авиакатастрофа произошла 9 февраля - вертолет Eurocopter EC 130 рухнул на границе американских штатов Калифорния и Невада. Жертвами крушения стали шесть человек.

Ранее в США разбился частный самолет Bombardier Challenger 604. Воздушное судно упало на территории Флориды, неподалеку от города Нейплс.

США Вертолеты Африка Банки
11 февраля 2024, 12:47
Нацинтересы. В МИД рассказали о подготовке ответа на санкции ЕС против алмазов
РИА «Новости»
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Россия исходит из национальных интересов при подготовке ответа на санкции Европейского союза против алмазов. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников, чьи слова привело РИА «Новости».

Ограничения на импорт драгоценных камней из России в европейские государства и страны G7 вступили в силу с 1 января 2024 года. С 1 марта страны «большой семерки» начнут поэтапно сокращать импорт алмазов, обработанных в третьих странах.

«Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», - отметил Студенников.

Он добавил, что антироссийские санкции в отношении алмазов станут болезненными для стран Европы, связанных с мировой торговлей драгоценными камнями. Студенников привел в пример Бельгию. Он считает, что государство находится на грани экономических убытков и потери рабочих мест из-за ограничений в адрес России.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты с 1 марта запретят ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Решение приняли по результатам консультаций с Госдепом, Минторговли и Министерством внутренней безопасности.

Торговля Европа Санкции Россия
11 февраля 2024, 12:41
Южная Корея захочет вернуться на российский рынок
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Южная Корея хочет оставить за собой право вернуться на российский рынок. Отношения между странами сейчас переживают непростые времена, рассказал РИА «Новости» директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.

«Мы такой настрой приветствуем, однако будем судить о намерениях Сеула по конкретным шагам, в первую очередь в вопросах, касающихся экономических санкций в отношении нашей страны», - заявил дипломат.

Желоховцев добавил, что российская сторона считает важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами. Пока республика всячески показывает желание не разрывать наработанные связи и по возможности вернуться на рынок.

Ранее Южная Корея призвала Россию прекратить сотрудничество с Северной. Страну крайне беспокоит ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж. Однако российская сторона отношения разрывать не собирается. Президент Владимир Путин в скором времени может посетить КНДР. Желоховцев рассказывал, что страны по дипломатическим каналам согласуют даты визита.

Отношения Санкции Россия Южная Корея КНДР Владимир Путин
11 февраля 2024, 10:24
Заявление Трампа о поощрении атак России шокировало Белый дом
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Скандальное высказывание американского экс-лидера США Дональда Трампа о том, что он на посту президента не будет безвозмездно защищать страны НАТО, раскритиковали в Белом доме. Об этом сообщила газета New York Times.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал скандальное заявление Трампа «безумным и ужасающим». В администрации президента США Джо Байдена высказали мнение, что действия бывшего лидера могут поставить под угрозу «национальную безопасность, мировую стабильность и нашу внутреннюю экономику».

Бейтс добавил, что сейчас НАТО имеет решающее значение для США благодаря действиям Байдена.

«Президент Байден будет продолжать поддерживать американское лидерство и отстаивать наши национальные интересы», - заключил представитель Белого дома.

Ранее Трамп рассказал, что после своего переизбрания на пост президента будет поощрять «атаки» России на государства, входящие в альянс. Для защиты со стороны США странам Запада придется выплатить свои долги, предположил американский экс-лидер.

США Белый дом в США Дональд Трамп Россия НАТО Джо Байден
11 февраля 2024, 10:15
Дипломаты начали подготовку к визиту Путина в КНДР
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Россия и Северная Корея по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента Владимира Путина в КНДР. Такое заявление сделал в интервью РИА «Новости» директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

«Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи», - рассказал Желоховцев.

Директор первого департамента добавил, что конкретные сроки визита согласуют по дипломатическим каналам.

Путин - близкий друг корейского народа , и его с радостью ждут в КНДР, говорила Цой Сон Хи. Правительство Северной Кореи будет радо, если Путин приедет в республику. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что президент рассчитывает посетить страну в ближайшем будущем.

Российский президент также собирается посетить Турцию для переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Перед встречей двух лидеров ведут подготовительные мероприятия. Ранее предполагалось, что Путин посетит Турцию 12 февраля.

Турция Северная Корея Международные отношения Россия КНДР Владимир Путин

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