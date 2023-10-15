Глава крупнейшего банка США предупредил о самом опасном времени за десятилетия

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«Вероятно, сейчас самое опасное время, с которым за последние десятилетия сталкивался мир. Мы готовим банк к весьма широкому спектру последствий, но надеемся на лучший исход», - написал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за израильско-палестинского конфликта мировые цены на нефть могут вырасти. Ключевой здесь является позиция Ирана, который давно стал одним из важных игроков на нефтяном рынке.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявлял, что конфликт с Израилем завершится после исполнения резолюции ООН о создании двух государств на этой территории.