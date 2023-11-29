Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой

«Россия не слабая, она учится и хочет побеждать», - процитировало его издание.

Фон Зандрарт отметил, что российские войска концентрируют внимание на большом количестве артиллерии и на повышении эффективности наземных сил, сообщал RT. У страны другой подход к операциям и командованию.

Ранее страны Североатлантического альянса признали провал контрнаступления ВСУ. Обстановка осталась прежней, украинские боевики так и не смогли прорвать оборону российских войск. Оказалось, что блок НАТО составил для украинской армии примитивный план контрнаступления. Но, несмотря на все неудачи, на Украине считают ВСУ «сильнейшей армией» в Европе.

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт заявил, что не назовет российскую армию слабой. В интервью газете El Mundo он отметил - у командования ВС РФ другая стратегия.