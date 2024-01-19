Глава комитета НАТО сообщил о подготовке к конфликту с Россией

По его словам, мирное сосуществование России и альянса не является само собой разумеющимся.

«Именно по этой причине мы должны готовиться к противостоянию с Россией. Нам нужно быть готовыми. Необходимо создать систему, которая поможет подготовить к войне как можно больше людей, вне зависимости от того, произойдет она или нет», - сказал глава комитета.

Бауэр высоко оценил заявление властей Швеции с просьбой к гражданам готовиться к боевым действиям перед вступлением в НАТО.

«С этого все начинается. Нужно осознание, что в ближайшие 20 лет не все пройдет хорошо», - добавил он.

Также представитель альянса призвал как можно скорее модернизировать промышленность для ускоренного производства боеприпасов и оружия.

Ранее немецкие СМИ сообщили о подготовке Минобороны Германии вероятного сценария войны НАТО и России. По информации авторов материала, конфликт может произойти летом 2025 года.