Глава комитета НАТО сообщил о подготовке к конфликту с Россией
Гражданское население стран НАТО должно готовиться к глобальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Об этом изданию The Telegraph сообщил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.
По его словам, мирное сосуществование России и альянса не является само собой разумеющимся.
«Именно по этой причине мы должны готовиться к противостоянию с Россией. Нам нужно быть готовыми. Необходимо создать систему, которая поможет подготовить к войне как можно больше людей, вне зависимости от того, произойдет она или нет», - сказал глава комитета.
Бауэр высоко оценил заявление властей Швеции с просьбой к гражданам готовиться к боевым действиям перед вступлением в НАТО.
«С этого все начинается. Нужно осознание, что в ближайшие 20 лет не все пройдет хорошо», - добавил он.
Также представитель альянса призвал как можно скорее модернизировать промышленность для ускоренного производства боеприпасов и оружия.
Ранее немецкие СМИ сообщили о подготовке Минобороны Германии вероятного сценария войны НАТО и России. По информации авторов материала, конфликт может произойти летом 2025 года.