19 января 2024, 10:27

Глава комитета НАТО сообщил о подготовке к конфликту с Россией

РИА «Новости»
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Гражданское население стран НАТО должно готовиться к глобальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Об этом изданию The Telegraph сообщил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

По его словам, мирное сосуществование России и альянса не является само собой разумеющимся.

«Именно по этой причине мы должны готовиться к противостоянию с Россией. Нам нужно быть готовыми. Необходимо создать систему, которая поможет подготовить к войне как можно больше людей, вне зависимости от того, произойдет она или нет», - сказал глава комитета.

Бауэр высоко оценил заявление властей Швеции с просьбой к гражданам готовиться к боевым действиям перед вступлением в НАТО.

«С этого все начинается. Нужно осознание, что в ближайшие 20 лет не все пройдет хорошо», - добавил он.

Также представитель альянса призвал как можно скорее модернизировать промышленность для ускоренного производства боеприпасов и оружия.

Ранее немецкие СМИ сообщили о подготовке Минобороны Германии вероятного сценария войны НАТО и России. По информации авторов материала, конфликт может произойти летом 2025 года.

Войны Россия НАТО
19 января 2024, 10:57
Часовой пояс поменяют в Казахстане
РИА «Новости»
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Единый часовой пояс установят в Казастане с 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции республики.

В связи с этим в постановление правительства о порядке исчисления времени на территории страны внесут изменения. В Казахстане установят новый часовой пояс с полуночи 1 марта 2024 года.

«Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен пятый часовой пояс (UTC 5)», - указали в министерстве.

Пока в республике действуют два часовых пояса - UTC 5 и UTC 6. Причем большая часть Казахстана живет по времени UTC 6. В министерстве пояснили, что с инициативой по смене часового пояса выступили местные ученые и эксперты. Речь идет о тех, кто входил в созданную в феврале прошлого года рабочую группу по вопросам исчисления времени. Ее сформировали из-за того, что многие жители страны начали просить о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс.

По данным министерства, единое время благоприятно повлияет на координацию транспорта, бизнеса и органов экстренных и государственных служб.

Казахстан
19 января 2024, 10:52
Бывшую фракцию Синдзо Абэ обвинили в финансовых махинациях с пожертвованиями
Global Look Press
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Правящая в Японии Либерально-демократическая партия попала в центр финансового скандала. Ее депутатов и бухгалтеров обвинили в откатах и сокрытии доходов от пожертвований. Премьер-министр Фумио Кисида пообещал распустить свою фракцию и пересмотреть правила, сообщило РИА «Новости».

Прокуратура Токио предъявила обвинения в нарушении финансовой отчетности одному действующему и двум бывшим бухгалтерам трех фракций ЛДП. Парламентскими объединениями в разное время руководили экс-генсек партии Тосихиро Никаи, действующий премьер Фумио Кисида и бывший глава правительства Синдзо Абэ. По версии следствия, сотрудники не указали доходы от платных партийных собраний на сумму 30 миллионов иен (200 тысяч долларов).

Под следствие попали два депутата фракции покойного премьера. Ясутада Оно обвинили в получении откатов при сборе политических пожертвований на 50 миллионов иен (336 тысяч долларов), Яити Танигаву - на 40 миллионов иен (269 тысяч долларов).

«Я заявил, что для восстановления доверия к политике фракция „Котикай“ будет распущена. Но о других фракциях я не нахожусь в той позиции, чтобы об этом говорить», - объявил Фумио Кисида.

Из-за скандала, по словам премьера, к фракциям ЛДП начали относиться предвзято. Фумио Кисидо предложил для восстановления доверия ввести правила работы политических организаций.

В 2022 году в Японии прогремело громкое коррупционное дело , связанное с проведением Олимпиады в Токио. Обыски прошли в офисах компаний Sun Arrow Inc. и ADK.

Уголовное дело Япония Мошенничество
19 января 2024, 10:32
Польша отказалась от идеи подать иск против РФ из-за катастрофы под Смоленском
Global Look Press
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Власти Польши не будут подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу о катастрофе под Смоленском, в которой погибли президент Лех Качиньский с женой. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Глава МИД написал в соцсети X , что у этого дела нет шансов на успех. В ведомстве также заявляли, что Варшава откажется от версии о вине России в катастрофе Ту-154.

Прежний министр иностранных дел Польши Збигнев Рау готовил иск в ЕСПЧ к России. Варшава хотела призвать Москву к ответу за якобы нарушение прав человека в связи с катастрофой 2010 года под Смоленском. Тогда кроме четы Качиньских погибли известные польские политики и военные.

В декабре 2023 года Минобороны Польши отказалось от поисков «российского следа» в крушении Ту-154. В экспертном сообществе полагали, что Варшава использовала эту катастрофу как инструмент политической борьбы с различными силами, в том числе для обвинений Москвы.

Катастрофы Россия Польша
19 января 2024, 09:52
Франция открестилась от наемников в Харькове
РИА «Новости»
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Информация о присутствии французских наемников в Харькове в рядах украинской армии является манипуляцией со стороны России. Об этом изданию France Press заявили в МИД республики.

Минобороны России в среду, 17 января, сообщило о ликвидации более 60 наемников в пункте временно дислокации в Харькове, среди них находились французы. Еще порядка 20 человек получили ранения.

«У Франции нет никаких наемников как на Украине, так и ни где бы то ни было еще. Эта информация является очередной манипуляцией со стороны России», - заявили в МИД.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство вызовет французского посла для дачи объяснений по присутствию военных на территории Харькова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также отмечал, что нижняя палата парламента примет обращение к французским депутатам в связи с уничтожением наемников. Он напоминал, что законы Франции запрещают наемничество.

Военные Россия Франция Харьков

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