Глава израильской контрразведки признал вину за непредотвращенную атаку ХАМАС
Директор Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар признал ответственность за непредотвращенную атаку ХАМАС 7 октября. Глава контрразведки сообщил об этом в письме сотрудникам службы, фрагмент из которого привело издание Ynet.
«Как человек, который руководит организацией, [признаю]: ответственность лежит на мне», - заявил Бар.
Директор контрразведки отметил, что служба не смогла создать условия для предупреждения нападения, несмотря на все принятые меры. Бар заявил, что сейчас страна должна сконцентрироваться на борьбе с террористами, а расследованием произошедшего служба займется позже.
Армия Израиля при ударах по сектору Газа уничтожила главу общей разведки ХАМАС в Хан-Юнисе. Израильским военным удалось уничтожить сотни террористов, инфраструктуру, туннельный маршрут террористической организации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные готовы к продолжительному конфликту. Глава правительства предупредил Иран, что в случае «любых атак» Израиль даст «жесткий ответ».