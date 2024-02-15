Глава Интерпола в Молдавии пожаловался на отказ России выдать Илана Шора

«Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию», - подчеркнул он.

По словам Центиу, российская сторона ранее подтвердила, что Шор находится на территории РФ. Но в выдаче оппозиционного политика позже отказали, сославшись на требование невмешательства Интерпола в чужие «политические, военные, религиозные и расовые вопросы», пояснил руководитель регионального управления ведомства.

Партию «Шор» запретили в Молдавии летом минувшего года. При этом представляющим партию депутатам разрешили продолжать работу в парламенте, но без права интегрироваться в другие политические силы.

В апреле того же главу партии Илана Шора приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению в банковских махинациях.