Глава Интерпола в Молдавии пожаловался на отказ России выдать Илана Шора
Россия ответила отказом на запрос Молдавии по выдаче председателя запрещенной в республике партии «Шор» Илана Шора. Об этом в эфире местного телеканала TV8 заявил руководитель регионального управления Интерпола Виорел Центиу.
«Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию», - подчеркнул он.
По словам Центиу, российская сторона ранее подтвердила, что Шор находится на территории РФ. Но в выдаче оппозиционного политика позже отказали, сославшись на требование невмешательства Интерпола в чужие «политические, военные, религиозные и расовые вопросы», пояснил руководитель регионального управления ведомства.
Партию «Шор» запретили в Молдавии летом минувшего года. При этом представляющим партию депутатам разрешили продолжать работу в парламенте, но без права интегрироваться в другие политические силы.
В апреле того же главу партии Илана Шора приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению в банковских махинациях.