Глава ГУР Украины признал, что у страны могут возникнуть проблемы с помощью Запада в 2024 году
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов не исключил, что Запад может сократить военную помощь киевскому режиму с середины 2024 года. Об этом он сказал в интервью изданию «Украинская правда».
«До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью», - пояснил Буданов.
По его словам, дальше все будет зависеть от украинского руководства - сможет ли оно показать потребности киевского режима. Западные средства массовой информации все чаще стали писать о том, что союзники Украины стали уставать от этой страны и необходимости финансировать ее.
Например, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил , что у США начали заканчиваться деньги для помощи ВСУ. Однако он отметил, что все-таки у Штатов есть специальные фонды для поддержки Украины и Израиля.