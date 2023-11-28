Глава ГУР Украины Буданов рассказал о самочувствии отравленной жены
Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского оборонного ведомства Кирилл Буданов заявил о хорошем самочувствии своей жены Марианны, которой ранее диагностировали отравление тяжелыми металлами. Об этом сообщил портал War Zone.
«Сейчас ситуация хорошая. Мы <…> ждем результатов обследования», - заявил он.
Ранее украинские СМИ сообщили, что жена Буданова отравилась тяжелыми металлами и попала в больницу. Как отметило издание «Украинская правда», у нескольких работников ГУР были похожие симптомы. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
По словам бывшего главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, Марианну могли отравить ртутью и мышьяком. Он объяснил, что эти вещества обнаружили в анализах женщины. При этом у самого Буданова признаков отравления не нашли.