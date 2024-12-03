Глава «Грузинской мечты» ответил на слухи об уходе с поста

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«Хотел бы подчеркнуть, что являюсь членом нашей команды, и вся остальная информация не соответствует действительности», - отметил он.

Таким образом Гарибашвили прокомментировал появившиеся сообщения грузинских СМИ о своем уходе с должности. Глава «Грузинской мечты» допустил, что общество специально пытаются ввести в заблуждение, чтобы вызвать искусственный шум.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили отказалась покидать должность , несмотря на истечение срока мандата. Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что события в Грузии начали развиваться по украинскому сценарию.

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