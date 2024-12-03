03 декабря 2024, 20:46

Глава «Грузинской мечты» ответил на слухи об уходе с поста

РИА «Новости»
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Слухи об уходе с поста председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Гарибашвили не соответствуют действительности. Об этом бывший премьер-министр страны написал на странице партии в Facebook*.

«Хотел бы подчеркнуть, что являюсь членом нашей команды, и вся остальная информация не соответствует действительности», - отметил он.

Таким образом Гарибашвили прокомментировал появившиеся сообщения грузинских СМИ о своем уходе с должности. Глава «Грузинской мечты» допустил, что общество специально пытаются ввести в заблуждение, чтобы вызвать искусственный шум.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили отказалась покидать должность , несмотря на истечение срока мандата. Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что события в Грузии начали развиваться по украинскому сценарию.

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Грузия
03 декабря 2024, 21:00
Китай закрыл экспорт в США минералов для полупроводников и оружия
РИА «Новости»
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Власти Китая запретили поставки в США материалов, которые могут использоваться для производства полупроводников и различных видов вооружений. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на директиву Министерства торговли КНР, в список вошли галлий, германий, сурьма и сверхтвердые металлы.

Этим же документом ведомство ужесточило контроль за поставками в США графитовых изделий. Журналисты отметили, что галлий и германий используют для производства полупроводников, солнечных батарей, а также волоконно-оптических кабелей. Сурьму применяют для производства пуль и других видов оружия, а графит - крупнейший компонент аккумуляторов электромобилей.

Китай ввел санкции после очередных угроз избранного президента Дональда Трампа о пошлинах на импорт китайских товаров в размере 10%.

Представитель Белого дома, комментируя решение китайских властей, отметил, что США пойдут на встречный шаг вместе с другими странами. Раскрыть подробности он отказался.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, комментируя угрозу Трампа о 100% пошлинах на товары стран БРИКС после введения внутренней валюты блока, заявил, что страна не откажется от сотрудничества со своими партнерами по блоку. Он подчеркнул, что БРИКС несет устойчивый и стабильный рост мировой экономике.

США Санкции Китай
03 декабря 2024, 19:20
Военную технику вывезли на улицы Сеула
Global Look Press
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Южнокорейские власти развернули военную технику на улицах Сеула на фоне введения военного положения. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, несколько колонн спецтехники направлялось в сторону Национальной ассамблеи, где протестующие пытаются пройти к главному зданию. В небе над Сеулом также летают боевые вертолеты. Все батальоны получили приказ находиться в состоянии боевой готовности.

Президент Юн Сок Ель ранее ввел военное положение в Южной Корее.

Также стало известно о приостановке работы политических партий и парламента. Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен призвал граждан стран идти к зданию Национального собрания, чтобы «защитить демократию».

Южнокорейский президент заявил, что попытки проведения против него процедуры импичмента могут привести к полному параличу законной власти в стране.

Военные Южная Корея Оппозиция Военное положение в Южной Корее
03 декабря 2024, 10:16
«Соврал». Володин осудил Байдена за решение помиловать сына
РИА «Новости»
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Решение Джо Байдена помиловать сына Хантера нанесло огромный ущерб институту президентства в США. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При этом, по словам политика, Штаты продолжают учить весь мир стандартам демократии и правам человека и обвинять другие страны, если они чему-то не соответствуют. Володин напомнил, что ранее Байден неоднократно обещал этого не делать.

«Соврал», - подытожил председатель Госдумы.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила указ тем , что Байден-старший считает преследование сына несправедливым и политически мотивированным.

При этом, по ее словам, он не пошел бы на этот шаг, если бы на выборах президента победила Камала Харрис.

США Госдума РФ Россия Джо Байден
03 декабря 2024, 09:02
Пентагон заявил о контактах с Россией из-за ситуации в Сирии
Freepik
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Американские военные задействовали специальный канал связи с Россией по ситуации в Сирии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его слова привел ТАСС.

Райдер отметил, что силы США и России действуют на территории Сирии «достаточно близко друг к другу», в связи с этим было принято решение связаться с российскими военными.

«Командующий Совместной оперативной объединенной группой использовал линию связи с Россией, чтобы убедиться в наличии открытого канала», - сказал он.

Турецкий аналитик Али Фуат Гекче отмечал, что террористы в Сирии начали наступление на Алеппо в момент ослабления Израиля в борьбе с «Хезболлой». Он предположил, что боевики действуют в интересах Израиля и США , стремящихся дестабилизировать регион.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объявил о заседании Совета Безопасности по ситуации в Сирии.

США Сирия Военные Россия Наступление боевиков на севере Сирии

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