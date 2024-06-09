Глава Гагаузии рассказала о желании снова увидеть Путина

Гуцул отметила, что ее не пугает реакция властей Молдавии на переговоры с российским лидером. Глава автономии подчеркнула, что представляет интересы народа Гагаузии, поэтому не боится давления со стороны руководства страны.

«Если у меня будет возможность, я и второй раз встречусь с Владимиром Владимировичем Путиным», - указала Гуцул.

Ранее глава Гагаузии во время ПМЭФ высказала свое мнение о евроинтеграции Молдавии. По ее словам, стране пообещали развитую инфраструктуру, рост зарплат и пенсий, но ожидания государства не оправдались. Гуцул добавила, что из-за евроинтеграции республика начинает отказываться от семейных и иных ценностей.